Совещание по вопросам организации вручения юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

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Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации Николай Цуканов провел рабочее совещание,
на котором обсуждались вопросы организации вручения юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Открывая совещание, полпред напомнил, что данная работа началась непосредственно после подписания Указа Президента Российской Федерации от 13 июня 2019 г., в соответствии с которым была учреждена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», определены категории награждаемых, а также утверждена инструкция о вручении медали.
Полпред особо подчеркнул, что необходимо ответственно подойти к организации всех мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, прежде всего, к вручению юбилейных медалей, учитывая возраст и состояние здоровья ветеранов, следовательно, возложенный на полномочного представителя Президента Российской Федерации контроль за организацией вручения юбилейных медалей будет вестись пока не будет вручена последняя медаль.
Уточненные и выверенные списки лиц, подлежащих награждению, должны быть предоставлены высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации в Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам до 1 февраля.
25 декабря 2019 г. в аппарате полномочного представителя было проведено совещание по вопросам организации вручения юбилейной медали.
В соответствии с протоколом совещания, к 15 января субъекты предоставили в аппарат полномочного представителя сведения
по награждаемым, а также количество самих медалей, полученных из Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам.
Николай Цуканов особо подчеркнул, что все юбилейные медали должны быть вручены до 8 мая текущего года.
Президент Российской Федерации В.Путин 18 января в Санкт-Петербурге вручил первые юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» участникам Великой Отечественной войны.
Следовательно, отметил Н.Цуканов, и в субъектах Уральского федерального округа необходимо организовать вручение юбилейных медалей. Всего в Уральском федеральном округе медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» должны получить 64 490 человек. «Прошу представителей субъектов регулярно докладывать о проводимой работе и уделять ей постоянное внимание», - сказал в заключение полпред.