Будут изданы учебники для учащихся, невладеющих родными языками

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17 января в Ханты-Мансийске в департаменте образования и молодёжной политики под руководством начальника отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера Н.Б. Костылевой состоялось заседание Экспертного Совета по подготовке учебных пособий по родным языкам коренных малочисленных народов Севера автономного округа.
В повестке заседания были два вопроса: «О формировании состава авторских коллективов по разработке учебников по хантыйскому языку (1-4 классы), по ненецкому языку (1-4 классы) и литературному чтению (мансийский язык) (2-4 классы)», «О систематизации списка символы хантыйского, мансийского языков, не входящих в международную таблицу символов Unicode».
Были определены авторы по изданию учебников. Разработкой программ и учебников будут заниматься научные сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, а также учителя родных языков.
Н.Б. Костылева рассказала, что около десяти учащихся Казымской средней общеобразовательной школы, выходцы из деревни Нумто, изъявили желание изучать ненецкий язык. Кроме этого, ненецкий язык преподаётся в Варьёганской средней общеобразовательной школе.
Также говорили о систематизации символов алфавитов хантыйского и мансийского языков, не входящих в международную таблицу символов Unicode. Сегодня разработкой и внедрением символов мансийского алфавита в сети интернет на общественных началах занимается молодой представитель народа манси Денис Вынгилев. Для разрешения данной проблемы необходимо сотрудничество всех учреждений, занимающихся развитием, сохранением и популяризацией родных языков в округе, в том числе сотрудничество с Югорским научно-исследовательским институтом информационных технологий.
Также на заседании было сделано объявление о том, что 10-11 февраля в городе Белоярском состоится Всероссийский форум учителей родных языков, а 16-20 марта в городах Пыть-Яхе и Нефтеюганске состоится Конкурс учителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где отдельная секция будет для учителей родных языков.
Людмила ГУРЬЕВА