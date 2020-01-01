В селе Саранпауль пройдет очередная 73-я Олимпиада оленеводов

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В селе Саранпауль пройдет очередная 73-я Олимпиада оленеводов

22 февраля 2020 года в селе Саранпауль пройдет очередная 73-я Олимпиада оленеводов, - сообщает официальный сайт администрации сельского поселения Саранпауль.   

По информации АО «Оленеводческая компания» в соревнованиях примут участие 17-20 упряжек оленей. Как обычно, на берегу реки Ляпин будет установлено пять чумов, где можно будет обогреться всем желающим, отведать оленьего мяса и попить горячего чая.

Организаторы праздника постарались включить в программу максимальное количество мероприятий: выставки, соревнования по национальным видам спорта, концертная программа, экстремальный забег, катание со снежной горы, на оленьих упряжках и многое другое. С программой праздника можно ознакомиться на официальном сайте сельского поселения  Саранпауль.

Пнд, 01/20/2020 - 17:09

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