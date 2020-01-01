«Лица Победы» всенародный исторический депозитарий

  • Русский
«Лица Победы» всенародный исторический депозитарий

Великая Отечественная война – самая разрушительная и кровопролитная война не только в истории нашей страны, но и всего человечества. Она предопределила итоги Второй мировой войны и принесла миру Победу над нацизмом.

За эту Великую Победу наши предки заплатили огромную цену, проявив неимоверное мужество и массовый героизм. Безвозвратные военные потери Советского Союза составили более 12 млн. человек, а вместе с гражданским населением свыше 26,6 млн. человек.

Мы хотим сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в Победу. В каждой семье хранят память о своих родственниках и близких, которые воевали на фронте или работали в тылу. Их лица и имена должны стать достоянием сегодняшних и будущих поколений.

Всенародный исторический депозитарий – это болеe 150 миллионов фото и текстовых документов, более 150 миллионов судеб. В Музее Победы создана "народная экспозиция", в которой участники проекта "Лица Победы" могут найти портрет своего предка и показать его своим детям и внукам.

Проект "Лица Победы" имеет международный статус, граждане любой страны могут внести сведения о своих близких в исторический депозитарий в Музее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм.

®2019 Музей Победы

https://historydepositarium.ru/about/

Пнд, 01/20/2020 - 17:21

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 