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Полномочный представитель Президента Николай Цуканов вручил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» Александру Васильевичу Ледневу
Полпред побывал в гостях у 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
Александр Васильевич участвовал в боевых действиях в Белоруссии и Восточной Пруссии, в освобождении Варшавы, штурме Кенигсберга. Войну закончил в Штеттине, после чего его направили служить в Польшу, в Северную группу войск, штаб которой располагался в г.Лигниц, и где он отслужил два года.
Последние 18 лет ветеран участвует в парадах Победы в Екатеринбурге. Сейчас он готовится к празднованию 75-летия Победы.
Много времени ветеран уделяет патриотическому воспитанию молодежи. «Уверен, - сказал Н.Цуканов, - что Вы продолжите это благородное дело - воспитание подрастающего поколения, молодежи Урала настоящими патриотами России».
Николай Цуканов пожелал Александру Васильевичу всего самого доброго и пригласил его на встречу с сотрудниками аппарата полномочного представителя Президента.