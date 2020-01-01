Конкурс фотографий «Олень и Человек. Редкий кадр»

- Русский
Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию в селе Саранпауль традиционного события - Олимпиады оленеводов.
Организатором конкурса является муниципальное казенное учреждение «Саранпаульский краеведческий музей». Цель фотоконкурса - сохранение культурного наследия финно-угорских народов через создание выставки черно-белых фотографий дореволюционного и советского периодов «Человек и Олень. Редкий кадр».
На конкурс принимаются только оригинальные старые черно-белые фотографии дореволюционного и советского периодов. Автор имеет право представить до трех отдельных работ. Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, редакций, а также других объединений и организаций.
На фотографии обязательно должны присутствовать две ключевые фигуры: человек и олень, которые могут быть во множественном числе, в действии, в покое, в разных ситуациях, на фоне разных ландшафтов, и т.д.
Для каждой фотографии, выставленной на конкурс, должны быть указаны автор и название, а также краткая история фото. В содержании электронного письма необходимо также указать контактные данные участника фотоконкурса: ФИО автора, местожительство, номер телефона и адрес электронной почты.
Фотоработы принимаются в период с 22 января по 19 февраля. Награждение победителей состоится 22 февраля 2020 года. Победителям фотоконкурса будут вручены денежные призы. Призовой фонд формируется Оргкомитетом по проведению Олимпиады оленеводов.
Для участия в фотоконкурсе необходимо направить в музей по адресу электронной почты msaranpaul@mail.ru (с указанием ФОТОКОНКУРС в теме сообщения) фотоработы в электронном виде или принести лично в музей по адресу: с.Саранпауль, ул. Клубная, д. 1 А, кабинеты 203, 202
Выставка работ, принимающих участие в фотоконкурсе, и награждение Победителей будут проходить по адресу: с.Саранпауль ул.Клубная д.1 А.
Информация официального сайта Администрации сельского поселения Саранпауль