Сайт Государственного архива Югры» в помощь…

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Официальный сайт КУ «Государственный архив Югры» начал свою работу в качестве Интернет-ресурса в январе 2013 года http://www.gahmao.ru/.
До 2014 года содержание архивного сайта ограничивалось информацией о контактных данных и режиме работы архива. Сейчас архивные сайты становятся виртуальными дублерами своего учреждения, предоставляющими в онлайновом режиме информацию и услуги для широкого круга пользователей.
Частой причиной обращения пользователя в архив является получение архивных справок, выписок и копий социально-правового характера для начисления пенсии, получения льгот и т.д. Государственным архивом Югры на сайте организована возможность оформления запросов онлайн. Данный сервис помогает существенно ускорить выполнение государственной услуги. Пользователь может обратиться в раздел официального сайта «Обращение в архив», где собрана подробная информация о предоставлении услуги учреждением.
Другая причина обращения в архив – это потребность обращения к архивным документам в исследовательских, образовательных, публицистических, научных целях и для генеалогических исследований. Сервисы архивных сайтов дают возможность заниматься исследованиями в любое время и в любом месте. Особое внимание архив уделяет обучающимся, поэтому на главной странице официального сайта был создан раздел «Архив школе». Раздел пополняется материалами, которые могут быть использованы в учебном процессе, и подкреплены копиями подлинных архивных документов по истории Югры.
Для пользователей, занимающихся генеалогическими исследованиями, был создан раздел «Клуб «Моя родословная»», где собрана информация о деятельности клуба, в рамках долгосрочного проекта «Память будущих поколений». Проект реализуется Государственным архивом Югры с 2016 года, при финансовой поддержке, полученной в результате участия в грантовом конкурсе социальных инициатив по программе социальных инвестиций «Родные города», организованного компанией ООО «Газпромнефть-Хантос». Раздел «Клуб «Моя родословная» содержит методическую информацию по генеалогии, презентационный материал и видеоматериалы для посетителей архива, которые хотят составить родословную своей семьи.
Официальный сайт позволяет архивистам, ещё одной категории пользователей сайта, знакомиться с планами и итогами профессиональных мероприятий, новостями, новыми разработками и результатами их внедрения в работу. Для пользователей архивистов на официальном сайте Государственного архива Югры расположен особый раздел «Помощь организациям – источникам комплектования».
По распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.02.2015 № 34-рп, в целях выполнения плана мероприятий, подписанного по итогам проведения Дней Югры в ЮНЕСКО, в Государственном архиве Югры проводится сбор и описание документов из личных архивов учёных, исследователей, заслуженных деятелей образования, науки, культуры из числа обско-угорских народов. На сегодняшний день уже приняты документы: Е.А. Нёмысовой, Е.И. Ромбандеевой, М.К. Волдиной, И.И. Шульгина, Г.С. Райшева. За период работы проекта, фонды Государственного архива Югры пополнились 2173 документами (276 единиц хранилища) на бумажных носителях и 278 фотодокументами. Вся необходимая информация о реализации данного проекта также отражается и периодически пополняется на официальном сайте учреждения.
Ежегодно на официальном сайте архива с 2013 года пополняется раздел «Югорский калейдоскоп событий» – это календарь памятных и знаменательных дат Ханты-Мансийского автономного округа, основанный на архивных документах.
Традиционные способы использования архивных документов, благодаря развитию современных информационных технологий, теперь заменяются электронными изданиями, электронными версиями выставок. Если экспонирование традиционных выставок архивных документов ограничены временем и географически, то виртуальные выставки могут быть расположены на сайте на протяжении многих лет. Поэтому, в последние годы Интернет-выставкам стали уделять значительное внимание. На сайте для пользователей расположен раздел «Виртуальные выставки», который пополняется новыми выставочными проектами к знаменательным датам и важным событиям истории России и Югры.
Сейчас наиболее перспективным направлением работы архивов с пользователями считается доступ к оцифрованным образам архивных документов и средствам их поиска через Интернет. Для исследователей в этом направлении на сайте Государственного архива Югры размещена ссылка на информационную систему «Электронный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (ГИС Элар). ГИС Элар предоставляет исследователям доступ к электронным образам документов не только в читальном зале архива, но и удалённо, со своего рабочего места. С целью написания дипломных и курсовых работ такую практику используют уже студенты Сургутского государственного педагогического университета и Югорского государственного университета.
Службой по делам архивовЮгры был разработан генеалогический портал «Связь поколений Югры», предназначенный для поиска генеалогической информации, содержащейся в 87 метрических книгах Тобольских уездов Тюменской губернии с 1855 по 1928 гг. Портал позволяет жителям округа найти записи в метрических книгах о рождении, бракосочетании, смерти своих предков. На портал можно перейти с официального сайта Государственного архива Югры, нажав на баннер «Генеалогический портал «Связь поколений».
В 2016 году Государственный архив Югры открыл тематический сайт «История развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», содержащий интерактивную историческую карту по истории округа. В 2019 году на карте был представлен слой, на котором отображена информация об ударных комсомольских стройках, находившихся на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Всего карта, на настоящий момент, содержит 5 разделов: «Церкви, храмы, монастыри округа. XV-XXI вв.», «Исчезнувшие деревни», «Югра многовековая», «Особо охраняемые природные территории», «Ударные комсомольские стройки на территории Западной Сибири».
С помощью сайта архивисты ведут открытый диалог с населением. На официальном сайте Государственного архива Югры в разделе «Акции и конкурсы» размещена информация по акциям и конкурсам, приуроченным к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. А именно: конкурс исследовательских работ «Дедушкина медаль», окружной конкурс-выставка электронных презентаций «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», гражданско-патриотическая акция дарения «Нам есть чем гордиться. По страницам семейных архивов», акция «Моя история. Моя судьба. Судьбы блокадников Ленинграда».
В целом можно сказать, что официальный сайт Государственного архива Югры отражает все направления деятельности архива и ежедневно пополняется информацией о проектах и мероприятиях, проводимых учреждением для своих пользователей. Сайт развивается и содержит информацию и услуги для широкого круга пользователей, что подтверждает статистика посещений сайта учреждения: за 2014 год количество посещений – 4 625, за 2019 г. – 63 126.
Елена Петухова,
ведущий архивист отдела
использования и публикации документов
КУ «Государственный архив Югры»