За прошлый год в Югре отмечен рост промышленного производства

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В здании окружного дома правительства состоялась пресс-конференция по вопросу реализации промышленной политики в Югре. В формате телемоста с городами Екатеринбургом, Ханты-Мансийском, Нижневартовском, Сургутом и Нефтеюганском на вопросы журналистов ответили заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Забозлаев, директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев и директор Фонда развития Югры Роман Генкель.
По словам спикеров за прошедший год отмечен незначительный рост промышленного производства. В Югре основной сектор экономики – это нефтедобыча, которая сегодня сохранилась на уровне 2018 года. Нефтедобыча по-прежнему является основным вектором экономики, которая формирует рынок не только в Югре, но и в целом по стране. Нефтяные компании делают ежегодные закупки оборудования и материалов на сумму 200 млрд рублей. На основании этого формируется внутренний рынок потребления.
По обрабатывающей промышленности работают такие направления, как нефтегазовое машиностроение, нефтегазохимия, деревопереработка, пищевая промышленность, создание современной инфраструктуры для промышленного производства, индустриальные технопарки. С прошлого года ведётся обработка и переработка твёрдых коммунальных отходов (ТКО).
В 2019 году основной капитал инвестиций составил примерно 930 млрд рублей. По обрабатывающей промышленности 14 млрд 300 млн рублей, что составило плюс пять процентов от 2018 года. Валовой региональный продукт также вырос и, по прогнозам, составит более 4 трлн рублей.
Если этот индекс разбить по показателям, то рост производства нефтепродуктов составит 12 %. Здесь основной рост даёт «Сургутский завод стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина». По переработке и обработки древесины рост составил 1%. Основным драйвером этого направления стал «Югорский лесопромышленный холдинг», который в прошлом году показал прибыль от операционной деятельности без субсидирования и вышел на самоокупаемость. Здесь также продолжается модернизация производства лесозаготовительного и перерабатывающего дивизиона, который выдаёт серьёзные подвижки и работает без убытков. В прошлом году удалось запустить предприятие «Кода Лес» по изготовлению домокомплектов. За год было изготовлено 20 домокомплектов, которые были реализованы в Югре, Тюменской области и Башкирии.
По пищевой промышленности также показан рост в 4%. Здесь основными крупными предприятиями округа (кроме малого и среднего бизнеса) являются «Сургутский мясоперерабатывающий завод», который в прошлом году отметил свое двадцатилетие и компания «Обь регион». Также птицефабрика «Белоярочка», которая провела модернизацию своего производства в прошлом году, поставила дополнительные цеха и увеличила поголовье птицы. В результате производство готовой продукции увеличилось с 300 до 500 тонн в месяц.
Производство металлических изделий также выросло на 4%. На 8 % выросли изделия из химии. Здесь крупный драйвер – «Сургутский завод химических реагентов», «Когалымский завод химических реагентов» и нефтесервисное предприятие «Ремонт машины и оборудования». Также была отмечена Пыть-яхская компания «Тюбинг Технолоджи», предприятие открыло дополнительный цех по изготовлению насосно-компрессорных труб НКТ. Покупателем этих труб является компания «Роснефть». В результате этого дополнительно создано 50 рабочих мест.
По агропромышленному комплексу, в 2019 году в округе крестьянско-фермерское хозяйство запустило роботизированную фирму по крупнорогатому скоту на сто сорок голов. Это дало возможность в Югре увеличить продукцию по молоку.
Правительство округа оказывает социально-экономическую поддержку предприятиям Югры. В 2019 году финансовая поддержка предприятиям было оказано на общую сумму 900 млн рублей, из них 620 млн рублей из федерального бюджета и 80 млн – из регионального. Кроме того, из частных инвестиций в проекты предприятий привлечено 1 млрд 750 млн рублей.
Николай Меров