Светлой памяти, Герой

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Светлой памяти, Герой

Все меньше и меньше остается с нами участников тех страшных сороковых, героев, чьим мужеством и доблестью проложена дорога к свободе и мирной жизни. 

11 января 2020 года на 98-м году жизни скончался последний ветеран Великой Отечественной войны, проживавший на территории посёлка Половинка –  Вахрушев Гаврил Андреевич. 
Родился он в деревне Ягла, что в 12 км от Карыма, в многодетной семье рыбака манси. Окончил 3 класса. В 30-х годах всех мужчин деревни отправили на стройку БАМа, в их числе был и отец Гаврила Андреевича. Отца он больше не видел, помогал матери по хозяйству. Трудовую деятельность начал в колхозе им. Сталина. На фронт был призван 13 августа 1941 года. По распределению попал в отдельный 74-й минометный полк, который стоял на берегу реки Невы всю блокаду. Получил два ранения. После снятия блокады освобождал Польшу, Румынию, Латвию и Литву. 25 апреля 1945 года недалеко от города Таргау на реке Эльба охранял мост, на котором производился обмен пленными русскими и американскими солдатами. Вернулся в родные края в 1946 году. Взял в жены вдову с тремя детьми, родили еще шестерых. После войны работал в колхозе им. Сталина, в совхозе п. Урманный, затем в зверосовхозе п. Елизарово. В 1980 году переехал в п. Луговой, будучи на пенсии, работал сторожем в аэропорту. У Гаврила Андреевича было 9 детей, 25 внуков, 50 правнуков, 20 праправнуков.

Ветеран Великой Отечественной войны был награжден медалями: «За боевые заслуги» (08.03.1943), «За оборону Ленинграда» (21.07.1943), «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и орденами Славы III степени (11.08.1944), Отечественной войны I степени (23.12.1985).

Жители поселения выражают соболезнование родным, близким и разделяют горечь утраты. Вечная память солдатам Великой Отечественной Войны, принесшим Мир на нашу землю…

Глава сельского поселения Половинка Кондинского района Александр Старжинский

Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» выражает соболезнование родным и близким, разделяет горечь утраты. Светлая память, солдат.   

Ср, 01/22/2020 - 11:19

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