Мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Великой Победы

- Русский
В окружном правительстве состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Года памяти и славы. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя губернатора автономного округа Алексея Шипилова.
Председатель окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Александр Громут рассказал о текущих проектах и акциях по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году. Так, общественники проведут ряд мероприятий, посвящённых Великой Победе. Одно из просветительских мероприятий «Говорите громче, ветераны, о войне…» посвящено повышению уровня знаний населения о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Этот проект посвящён восстановлению исторической памяти, увековечиванию подвига народа, сохранению памяти о мужестве, стойкости и героизме советского народа. Сегодня настало время, чтобы молодое поколение гордилось памятью своих отцов и дедов, а ветераны войны, трудового фронта помогут восстановить историческую память. В рамках достойной встречи 75-летия Победы в Год памяти и славы необходимо рассказать о вкладе югорчан в победу над фашизмом. К 75-летию Победы планируется проведение окружного патриотического семинара-тренинга «Говорите громче, ветераны, о войне…».
Александр Громут отметил: «75-летию Великой Победы хотим реализовать в Югре патриотический образовательно-просветительский проект «Если мы войну забудем, вновь придет война». Планируем подготовить и издать сборник исследовательских материалов «Нас призывал Ханты-Мансийский райвоенкомат» и сборник материалов «Памятные места Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященные Великой Отечественной войне 1941 –1945 гг.».
Затем глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин рассказал о реализации праздничных мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также на заседании мэр города Сургута Вадим Шувалов познакомил присутствующих с планом мероприятий проведения Года памяти и славы в муниципальном образовании.
Приближающийся 75-летний юбилей Великой Победы над фашизмом является особенной исторической датой для объединения поколений, различных социальных слоев населения, героическими усилиями которых была достигнута победа в Великой Отечественной войне. В рамках празднования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Года памяти и славы состоится более 200 мероприятий.
Ульяна Данило