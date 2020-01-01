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Центр культурного наследия ханты имени Владимира Волдина продолжает работу по увековечиванию памяти хантыйского поэта, радиожурналиста, собирателя и популяризатора фольклора Владимира Семеновича Волдина (1938-1971).
26 января 2020 года в селе Кышик Ханты-Мансийского района в рамках проекта «Назым. Возвращение к истокам» состоится круглый стол на тему «Музеи сельской местности: истоки, состояние и перспективы развития».
Мероприятие – один из этапов формирования мемориального музея хантыйского поэта Владимира Волдина в селе Кышик.
Отметим, что идея создания музея была ранее поддержана участниками I Региональной научно-практической конференции «Волдинские чтения».
В работе круглого стола примут участие исследователи родного края из сельских поселений Казым, Ванзеват, г. Белоярский и Ханты-Мансийск.
Они поделятся опытом музейной и краеведческой деятельности в своих населенных пунктах.
Сообщения и доклады школьников, молодежи, краеведов будут посвящены участию коренных жителей округа в Великой Отечественной войне, а также издательской деятельности об истории родного края.
Кроме того, участники круглого стола обсудят вопрос присвоения имени знаменитого земляка библиотеке с. Кышик.
Реализация проекта проходит за счет средств гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленного на развитие гражданского общества.
Молданова Надежда Анатольевна,
заместитель председателя правления
ЧУ «Центр культурного наследия им. В.Волдина»,
руководитель проекта «Назым. Возвращение к истокам»
Тел. +7904-466-14-94