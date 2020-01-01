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Дорогие друзья!
Объявляется конкурс на лучший логотип сетевого издания «Ханты Манси Мир».
Сайт представляет собой систематическое и объективное информирование населения Ханты-Мансийского автономного округа об актуальных проблемах и событиях в политической, социально-экономической, культурной жизни и истории Югры и России, посредством производства и выпуска средств массовой информации на хантыйском, мансийском и русском языках.
Журналистские публикации сетевого издания знакомят читателей с жизнью и бытом, древней культурой обских угров, родственных финно-угорских народов, народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Нам очень важно ваше участие, дорогие читатели! Просим по возможности распространить эту информацию среди потенциальных участников: самобытных и профессиональных художников и тех, кто увлекается созданием рисунков заявленной тематики.
Все присланные работы будут опубликованы на сайте «Ханты Манси Мир», по итогам голосования будет выбран лучший. Победителя ждёт приз.
По всем вопросам обращаться:
врио директора БУ ХМАО-Югры «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Кондина Галина Рудольфовна, тел.: 8 (3467) 33-22-72; e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru;
заместитель главного редактора Вах Надежда Ильинична, тел.: 8 (3467) 33-24-02.
С уважением, коллектив сетевого издания «Ханты Манси Мир»