Объявляется конкурс на лучший логотип сетевого издания «Ханты Манси Мир»

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Объявляется конкурс на лучший логотип сетевого издания «Ханты Манси Мир»

Дорогие друзья!

 

Объявляется конкурс на лучший логотип сетевого издания «Ханты Манси Мир».

 

Сайт представляет собой систематическое и объективное информирование населения Ханты-Мансийского автономного округа об актуальных проблемах и событиях в политической, социально-экономической, культурной жизни и истории Югры и России, посредством производства и выпуска средств массовой информации на хантыйском, мансийском и русском языках.

Журналистские публикации сетевого издания знакомят читателей с жизнью и бытом, древней культурой обских угров, родственных финно-угорских народов, народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

 

Нам очень важно ваше участие, дорогие читатели! Просим по возможности распространить эту информацию среди потенциальных участников: самобытных и профессиональных художников и тех, кто увлекается созданием рисунков заявленной тематики.

Все присланные работы будут опубликованы на сайте «Ханты Манси Мир», по итогам голосования будет выбран лучший. Победителя ждёт приз.

 

По всем вопросам обращаться:

врио директора БУ ХМАО-Югры «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Кондина Галина Рудольфовна, тел.: 8 (3467) 33-22-72; e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru;

заместитель главного редактора Вах Надежда Ильинична, тел.: 8 (3467) 33-24-02.

 

С уважением, коллектив сетевого издания «Ханты Манси Мир»   

Чт, 01/23/2020 - 11:02

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

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Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

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от 25 ноября 2019 г.
 