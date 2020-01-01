Расскажем о трудовых династиях обских угров

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Расскажем о трудовых династиях обских угров

Дорогие читатели газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», в этом году Ханты-Мансийский автономный округ – Югра отмечает 90-летие со дня образования.

 

Само имя округа связано с самоназванием коренных жителей региона – ханты и манси. Словом Югра в средние века называли народы и территории за Уралом, и это историческое слово было введено в наименование автономного округа в 2003 году.

 

С сегодняшнего дня в газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» начинает работать рубрика «Трудовые династии обских угров».

 

Дорогие читатели, просим вас рассказать о трудовых династиях ваших семей, о вкладе в развитие и процветание Ханты-Мансийского автономного округа – Югры! Все материалы будут опубликованы на страницах газеты.

 

Статьи, очерки, фотографии присылайте на электронный адрес Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» gazeta@khanty-yasang.ru или на почтовый адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, Дом журналиста, каб. 501.

 

По всем вопросам обращаться:

врио директора БУ ХМАО-Югры «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Кондина Галина Рудольфовна, тел.: 8 (3467) 33-22-72; 

e-mail:gazeta@khanty-yasang.ru;

заместитель главного редактора Вах Надежда Ильинична, тел.: 8 (3467) 33-24-02.

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