Детям вручили подарки от редакции национальных газет

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В Саранпаульской средней общеобразовательной школе состоялось торжественное вручение подарков победителям и участникам окружного детского конкурса «Расскажу о своей семье на родном языке».
Конкурс был проведен журналистами Объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» с апреля по октябрь 2019 года и приурочен к Международному году языков коренных народов мира. Участниками стали 57 детей из разных образовательных учреждений округа. Самое большое количество конкурсных работ предоставили учащиеся Саранпаульской школы, они прислали 8 рассказов на мансийском языке с переводом на русский язык и 13 видеоматериалов. Всего в конкурсе приняли участие 18 саранпаульских детей.
С началом новой третьей учебной четверти в школе состоялось торжественное мероприятие. Директор школы Андрей Дмитриевич Попов вручил дипломы и памятные подарки детям, принявшим участие в данном окружном конкурсе.
Хотелось бы отметить, среди саранпаульских детей победителями стали – Сергей Лелятов и Елена Тихонова. Также отметили педагога Мерову Светлану Савельевну, благодаря которой ученики ежегодно принимают участие в различных конкурсах и занимают призовые места.
Валентина Хозумова