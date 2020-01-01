Молодая мансийская семья получила подарок «Расту в Югре»

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Обладателями подарка «Расту в Югре» стала молодая семья – Валерий Сайнахов и Елена Фризоргер из села Саранпауля Берёзовского района. Торжественная выписка мамы и её новорожденного сына состоялась 23 января в окружной клинической больнице в Ханты-Мансийске. Поздравить семью с таким счастливым событием пришли родственники и представители Аппарата губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
По словам Елены, о такой мере господдержки они узнали из СМИ и, конечно, очень обрадовались такому подарку. Денежные средства молодая семья планирует потратить на покупку коляски и вещей для новорожденного. Егор, именно так назвали малыша, это уже второй ребенок в семье. Молодые родители также воспитывают сына Макара.
Стоит отметить, «Расту в Югре» – уникальный проект, который реализуется в Ханты-Мансийском автономном округе по инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой. С 1 января 2020 года каждый малыш, родившийся в Югре, получает свой первый подарок. В него входит мультиконтентная пластиковая карта с QR-кодом (штрихкодом) номиналом в 20 000 рублей и письмо от губернатора автономного округа, празднично упакованные в футляр-шкатулку с изображением мамонтенка.
С помощью мультиконтетной карты родители новорожденного не только получат денежные средства, но и будут иметь легкий доступ ко всем электронным ресурсам, сервисам и услугам в регионе, связанным с рождением и воспитанием ребенка.
Людмила Теткина