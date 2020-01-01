Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Югры пополнился новыми объектами

- Русский
В декабре 2019 г., в рамках VII Югорского культурного форума, в Окружном Доме народного творчества прошло заседание Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Экспертная комиссия обсудила явления, претендующие на включение в Реестр ОНКН народов Югры, выраженные в устном народном творчестве, исполнительном искусстве, празднично-обрядовой культуре, техниках и технологиях.
Проанализировав заявки, комиссия приняла в Реестр 7 объектов: технологию изготовления ловушки давящего типа на боровую дичь «Сaсtх» аганских хантов, технологию изготовления давящей ловушки «Няль» кондинских манси п. Половинка и д. Юмас, а также традиции исполнения песен «Ӆапәт сӑран» («Семеро зырян»), «Касум ими касӑӆты ар» (Песня Казымской богини»), «Сәрум ики ар» («Песня Сорумского мужчины»), «Амня ики ар» (Песня покровителя реки Амня»), «Мосўм ики» («Песня покровителя реки Назым») из репертуара Медвежьих игрищ казымских хантов.
Также в Реестр включили новых мастеров фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Алгадьеву Галину Константиновну, Новьюхову Анастасию Алексеевну, Логаны Александра Чапиховича.
В ближайшее время данные будут занесены на электронный ресурс http://ugra-nasledie.ru/ . Там вы сможете ознакомиться с перечнем всех объектов нематериального культурного наследия народов Югры, утвержденных с 2014 года, а также с информацией о носителях, исполнителях и мастерах фольклора.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»