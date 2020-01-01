В Югре строится полигон для переработки и хранения твёрдых коммунальных отходов

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Во время пресс-конференции 16 января заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев затронул тему твёрдых коммунальных отходов. Так по его словам, сейчас в Нефтеюганском районе строится объект по обезвреживанию и размещению твёрдых коммунальных отходов мощностью в сто тысяч тонн. Проект реализуется в рамках лицензионного соглашения между частным инвестором и правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Ранее генеральный директор ресурсосбережения Югры Евгений Барзыкин отметил, что соглашение на строительство полигона было подписано в декабре 2017 года. Затем пройдена экологическая экспертиза в местном отделение Росприроднадзора Югры и получена проектная документация с Главгосэкспертизы. Сегодня строительство полигона идёт полным ходом.
В дальнейшем при ввозе мусора на территорию будет отбираться все полезные и опасные фракции, которые не подлежат сохранению. Эти отходы пойдут на переработку, например, из них можно делать тротуарную плитку, рекультевационный грунт и многое другое. Таким образом, будет осуществляться обработка твердых коммунальных отходов на повторное производство.
По подсчётам экспертов, этого земельного участка под мусор хватит на десять лет. В 2030 году планируется освоить новую территорию не далеко от этого меств. Все отходы, не подлежащие переработке, будут схоронены на полигоне. После открытия нового объекта старый объект будет закрыт. Помимо этого будет закрыта свалка в пгт. Пойковский и все объёмы мусора города Пыть-Ях и Нефтеюганского района будут вывозиться на новый полигон.
В 2018 году на территории полигона убрали весь торф глубиной четыре метра и засыпали инертный материал. Сейчас идёт выполнение строительно-монтажных работ и объекта капитального строительства.
Если говорить об облике объекта, при въезде на полигон будет работать группа, которая будут взвешивать мусоровозы. Также установят радиационный контроль для предотвращения ввоза ядовитых отходов. Затем будут объекты по обезвреживанию обработки, полуавтоматическая сортировка, где будут отбирать все полезные фракции, в дальнейшем они будут продаваться. Все остальное не утилизируемое будет размещаться на картах полигона.
В проекте предусмотрено порядка 85% оборудования российского производства. Это мусоросортировочное оборудование, разрыватели пакетов, прессокомпакторы и другое. И оставшиеся 15% - это импортное оборудование.
Стоимость комиссионного соглашения составляет 1 млрд 100 млн. рублей. Из них большую поддержку оказывает правительство Югры, которое софинансирует грантом в размере 224 млн рублей, что показывает вовлеченность округа в этот проект. Поскольку за обращение с отходами платит население, это смягчит тарифы на выплаты.
Ключевое отличие строящегося объекта в том, что оно полностью соответствует законодательству. Первое - это объект обработки, без него нельзя хоронить мусор. Второе - это весовой контроль, тарификация будет вестись от того, сколько отходов ввезено на полигон. И третье - будут соблюдены все нормы экологического законодательства в части сточных вод, фильтрата, отвода биогаза и воздействие загрязнения на окружающую среду.
Полигон планировалось построить до 2021 года, но, так как работы ведутся в ускоренном темпе, объект будет сдан в эксплуатацию уже в этом году.
Николай Меров