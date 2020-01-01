Югорчане стали победителями II этапа Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»

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75 лет назад произошло ключевое событие в истории России – тысячи советских бойцов, проявив невиданный героизм, одержали победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. В память об этом подвиге 2020 год объявлен Годом памяти и славы, и в каждом уголке нашей Родины будут реализованы циклы праздничных мероприятий.
Одним из ярких творческих проектов, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне традиционно стал Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы», направленный на увековечивание героической истории и воинской славы Отечества. Фестиваль включает театральные представления, концертные программы, выставки работ художников-любителей и декоративно-прикладного искусства.
Во всех регионах РФ состоялись отборочные этапы Фестиваля. Экспертный совет при АУ «Окружной Дом народного творчества», в который вошли ведущие деятели культуры и искусства, определил победителей, представивших Югру на II этапе Всероссийского Фестиваля. Победителями II этапа стали:
Направление «Концертные номера»:
- Номинация «Народно – певческое искусство и фольклор». Народный самодеятельный коллектив Ансамбль казачьей песни «Отрада» (руководитель Князева Елена Александровна) Муниципальное бюджетное учреждение «Центр национальных культур» г. Нижневартовск;
- Номинация «Хореографическое искусство».
Образцовый художественный коллектив Студия эстрадного танца «Данс-проект Дива» (руководитель Осинцева Дарья Евгеньевна) Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда», Кондинский район;
- Номинация «Музыкальное искусство».
Народный самодеятельный коллектив Вокальный ансамбль «Славяне» (руководитель Голубятникова Наталья Павловна) Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» г. Ханты-Мансийск,
Народный самодеятельный коллектив рок студия «TERRA INKOGNITTA» (руководитель Кочегаров Евгений Васильевич),
Народный самодеятельный коллектив театр песни «Парадокс» (руководитель Глядкова Светлана Игоревна),
Георгий Глухих и Образцовый художественный коллектив ансамбль бального танца «Вдохновение» (руководитель Пухарева Елена Александровна) Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город Нягань «Городской культурный центр «Планета»;
Направление «Театрализованное представление (тематический концерт)»:
АУ «Окружной Дом народного творчества» с театрализованной программой «Ветви Победы»» (режиссер - Султанов Таймасхан).
Поздравляем наших земляков с победой!
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»