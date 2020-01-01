В УРФо обсудили вопросы развития коренных малочисленных народов Севера и Сибири

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Заместитель губернатора автономного округа Ю. Южаков посредством видеоконференцсвязи принял участие в заседании совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и Сибири при полномочном представителе президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Заседание провёл заместитель полпреда Борис Кириллов.
Участники обсудили задачи по стабилизации и улучшению демографической ситуации среди коренных малочисленных народов Севера и Сибири.
Борис Кирилов отметил, что в Уральском федеральном округе численность коренных малочисленных народов выросла на 8%, и в 2019 году достигла 79 тысяч человек. (В 2010 году на территории федерального округа проживало 73 тысячи человек из числа коренных малочисленных народов Севера). По мнению Бориса Кириллова, большую роль в этом сыграло качество медицинской помощи, оказываемой коренному населению. Он отметил, что в муниципальных районах Югры в целях обеспечения сельских жителей, в том числе коренных, доступной и качественной медицинской помощью действует 69 фельдшерско-акушерских пунктов и 19 больниц.
Он подчеркнул, что необходимо продолжать создавать условия для стабилизации и улучшению демографической ситуации среди коренного населения народов Севера и Сибири.
В ходе совещания участники мероприятия рассказали о работе, проводимой в регионах, обменялись мнениями.
Юрий Южаков рассказал, что документом стратегического планирования государственной политики, направленной улучшение качества жизни исконных жителей региона, является принятая в Югре концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера. В соответствии с ней реализуются мероприятия отраслевых государственных программ. Кроме того, в автономном округе принята отдельная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».
Так на сегодняшний день, по данным медицинских организаций, численность коренного населения в Югре насчитывает 30783 человека. Более половины представителей коренного населения проживает в национальных поселках и на родовых угодьях. За прошедшие 3 года рождаемость увеличилась на 0,9%. В 2019 году родились 665 детей.
«Демографическая ситуация в среде коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Югре, характеризуется как позитивная», - подчеркнул Юрий Южаков.
Он подробно остановился на развитии медицинской помощи коренному населению. Подчеркнул, что в 2019 году был утвержден стандарт «Югорский фельдшерско-акушерский пункт», которым установлен единый перечень обязательных требований к оснащению, кадровому обеспечению и организации их работы.
Экстренная медицинская помощь в отдалённых и труднодоступных территориях оказывается окружной службой санитарной авиации. В постоянной готовности к вылету находятся 8 авиационных бригад.
Для коренных народов, проживающих в труднодоступных территориях, в том числе на территориях традиционного природопользования, в автономном округе действуют 23 мобильные медицинские бригады. В 2019 году ими осуществлено 508 выездов, осмотрено более 8 тысяч человек из числа коренного населения.
Он также отметил, что в период судоходной навигации, с мая по октябрь, на базе медицинского теплохода «Николай Пирогов» организована работа лечебно-диагностического отделения. Приём ведут врачи 12 специальностей. Плавполиклиника ежегодно посещает 57 отдалённых населённых пунктов.
Было отмечено, что с целью обеспечения жителей отдаленных территорий медицинской помощью в экстренных ситуациях в практику медицинских организаций внедрены технологии дистанционного консультирования. К региональной системе телемедицинских консультаций подключено 68 удалённых медицинских пунктов, к работе привлечены более 850 врачей. В 25 медицинских организациях действуют телемедицинские центры, которые посредством видеоконференцсвязи обеспечивают возможность консультирования пациентов, проживающих в Югре, специалистами ведущих федеральных медицинских центров, а также используются для дистанционного обучения специалистов. В 2019 году осуществлено более 3000 сеансов видеоконференцсвязи.
Юрий Южаков отметил, что важными направлениями работы являются содействие улучшению жилищных условий коренных жителей, а также предоставление мер социальной поддержки. Так, в Югре установлено единовременное пособие при рождении ребенка (детей) лицами из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущими традиционный образ жизни, в размере 20 тысяч рублей. Оно предоставляется дополнительно к подарку «Расту в Югре».
Также ежемесячно 351 многодетная семья так называемых «титульных» народов Югры получает выплаты до 23000 рублей.
Юрий Южаков подробно остановился на развитии системы подготовки специалистов. Так, в настоящее время в автономном учреждении профессионального образования «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» ведется подготовка специалистов среднего звена по направлению «преподавание в начальных классах с изучением родных хантыйского и мансийского языков». В текущем учебном году по данной специальности обучаются 34 человека. Также на базе Нижневартовского государственного университета открыт набор по направлению «педагогическое образование», профиль образовательной программы «хантыйская филология». Уровень профессионального образования – магистратура.
«Что касается квоты для обучения коренного населения, то здесь мы рассчитываем на заявительный характер и проявление интереса к той или иной специальности, перечень которых достаточно широк, - рассказал Юрий Южаков. - Мы используем компенсацию оплаты обучения по указанным специальностям. В 2019 году по названным специальностям обучалось 46 представителей коренных малочисленных народов Севера.
Он акцентировал, что работа по дальнейшей поддержке социального развития коренных жителей в Югре будет продолжена.