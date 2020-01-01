Информация о трудовой деятельности переводится в электронный формат

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Информация о трудовой деятельности переводится в электронный формат

С 2020 года в России начинается переход на электронные трудовые книжки.

Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» внесены изменения, которые устанавливают возможность ведения информации о трудовой деятельности в электронном виде

По информации департамента труда и занятости населения Югры, с 1 января 2020 года работодатели обязаны представлять в информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о трудовой деятельности работников, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян.

По данным отделения пенсионного фонда России по Югре, сведения о трудовой деятельности жителей нашего региона ожидаются более чем от 27 тысяч работодателей (страхователей) Югры.

В этой связи специалисты департамента труда и занятости населения округа проводят последовательную информационно-разъяснительную работу среди граждан и работодателей о формировании и ведении сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде. Размещают памятки, листовки, лифлеты, планируют организовать работу «прямых телефонных линий».

Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека. У тех, кто впервые устроится на работу, начиная с 2021 года, сведения о трудовой деятельности будут формироваться только в электронной форме.

Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и будет реализована только в цифровом формате. Посмотреть сведения электронной книжки можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг. При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки.

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Пнд, 01/27/2020 - 14:38

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