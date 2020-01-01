Госдума приняла закон о реестре коренных малочисленных народов

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Государственная Дума приняла в третьем чтении закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам».
Закон был принят 22 января. Работа над беспрецедентной по своей значимости нормой, касающейся сохранения прав коренных малочисленных народов России, шла более пяти лет. Инициатива создания реестра принадлежала Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и лично Григорию Ледкову. Принятие законопроекта нижней палатой Парламента стало несомненно историческим событием. Об этом сообщает Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ.
Депутат Государственной Думы, Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков прокомментировал итоги работы над законом.
– Для нас принятие закона – только старт очередного этапа большой работы. Потому что два года дается на формирование реестра. Это тоже такая кропотливая, сложная работа. Мы планируем, в субъектах, где живет половина коренных малочисленных народов (где они живут компактно, удаленно, где существуют местные перечни, уже сложившиеся традиции проживания коренных народов), вопросы будут сняты. При этом знаем, что есть ряд субъектов, где этнический состав более сложный. Где бытование традиционной хозяйственной деятельности в большей степени утрачено, – и, конечно, там вопросы будут возникать. К этому мы готовы и будем консультироваться. В любом случае, это гибкий закон, гибкие правила. Сам порядок будет утвержден подзаконным актом. Он тем более может трансформироваться в ходе работы. Поэтому мы с оптимизмом смотрим вперед: готовы работать дальше. У нас есть два года на становление перечня. И в этот период, начиная с сегодня, нам предстоит не менее масштабная работа по внесению изменений в профильное законодательство.
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ