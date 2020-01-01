На приеме у Еремея Айпина

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Многодетные супруги Георгий и Таисия Лелятовы из села Саранпауль Березовского района побывали на личном приеме у председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Еремея Айпина.
За помощью к парламентарию семья Лелятовых обратилась с жизненно важным для них вопросом – о восстановлении права на жилищную субсидию.
– У нас пятеро детей, – рассказал в ходе приема Георгий Лелятов. – Наша многодетная семья стояла во многих жилищных программах, теперь нас сняли с очереди отовсюду. Когда нам с женой исполнилось по 36 лет, нас сняли с очереди как молодую семью. Как многодетная семья, мы заявлялись на бесплатное предоставление земельного участка под строительство индивидуального жилого дома. Когда подошла очередь, то выяснилось, что воспользоваться этим правом мы тоже не сможем: если получим земельный участок, то потеряем право на субсидию на приобретение или строительство жилья гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера.
С огромной обидой супруги рассказали председателю Ассамблеи об обстоятельствах, "благодаря" которым их многодетную семью сняли с очереди и на эту субсидию.
– В очереди на жилищную субсидию как коренные жители мы стояли 10 лет, заявителем была я, – поясняет Таисия Савельевна.– Когда подошла наша очередь, и мы уже заключили предварительный договор на покупку дома, нам позвонили из Ипотечного агентства и сообщили, что всю нашу семью снимают с очереди. Всплыл какой-то документ, по которому моя мама получила субсидию на строительство дома и вписала меня в состав своей семьи. Мне стало известно об этом только сейчас.
Георгий Алексеевич резонно заметил: "Самое обидное то, что из-за этого сняли с очереди на субсидию всю нашу семью, включая меня и всех наших детей. Ведь мы то к той субсидии, которую когда-то давным-давно получила моя теща, не имеем никакого отношения, почему нас лишили такого права?"
Супруги также рассказали, что за защитой своих прав они обратились в суд, но говорить о результатах пока рано.
Еремей Данилович, внимательно выслушав Лелятовых, сказал, что многодетная семья, действительно, оказалась в непростой жизненной ситуации. По его словам, в Ассамблею уже обращались граждане со схожими вопросами. Когда-то родители получили субсидию за своих детей. Сегодня эти дети выросли, обзавелись своими семьями, но уже не могут заявиться на жилищную субсидию, поскольку это право за них было использовано. Наше жилищное законодательство устанавливает, что гражданин, нуждающийся в улучшении жилищных условий, может получить помощь от государства в решении жилищного вопроса, но эта помощь предоставляется гражданину только один раз в жизни.
Депутат также пояснил, что в ситуациях, когда родители используют право на улучшение жилищных условий за своих детей, а в последствии возникают различные спорные моменты, в каждом конкретном случае есть свои ньюансы. В случае с Лелятовыми, Таисия Савельевна на момент получения матерью субсидии уже являлась совершеннолетней, была прописана и проживала в другом населенном пункте. По жилищному законодательству родители и дети признаются членами семьи, только в том случае, если они проживают совместно и ведут общее хозяйство. Таким образом, у Таисии Савельевны, есть возможность в судебном порядке доказать, что жилищную субсидию в составе семьи матери она не получала.
Еремей Данилович отметил, что случай с семьей Лелятовых показал, что в этой части порядок предоставления субсидии, действительно, нужно дорабатывать. Он пообещал гражданам, что Ассамблея изучит этот вопрос и обратится в Правительство автономного округа с предложениями по совершенствованию указанного порядка.
Супруги Лелятовы ушли с личного приема председателя Ассамблеи Еремея Айпина приободрившись. Они пообещали сообщить редакции нашей газеты, как в итоге решится их вопрос. Мы желаем этой многодетной семье удачи в судебных делах. Как будут развиваться события в судебных коридорах, мы ещё напишем.
Людмила Теткина