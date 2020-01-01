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26 января в посёлке Кышике в здании сельской библиотеки общественники «Центра культурного наследия ханты им. В. Волдина» в рамках проекта «Назым. Возвращение к истокам» провели круглый стол «Музеи сельской местности: истоки, состояние и перспективы развития». В мероприятии приняли участие общественники, сотрудники музеев, библиотекари, учёные и журналисты из Белоярского района, города Ханты-Мансийска.
Приветствуя участников мероприятия, председатель правления «Центра культурного наследия ханты им. В. Волдина» Татьяна Волдина отметила:
– Центр культурного наследия ханты им. В. Волдина продолжает работу по сохранению и развитию традиционной культуры народов Югры, увековечиванию памяти выдающихся людей из числа коренных малочисленных народов Севера. Сегодня мероприятие проходит на исторической родине хантыйского поэта Владимира Волдина, и он писал в поэме: «У памяти нашей есть доброе свойство – Деянье героев беречь для потомства» – эти слова актуальны и сегодня. Многие из вас помнят и знают поэта, он воспевал свою малую родину – реку Назым, её жителей – удачливых охотников, рыбаков.
Заместитель председателя правления «Центра культурного наследия ханты им. В. Волдина», руководитель проекта Надежда Молданова рассказала об активистах села Кышика:
– Мы чтим память о земляке-поэте. Также в рамках проекта «Назым. Возвращение к истокам» в конце февраля 2020 года планируется проведение семинара-практикума по фольклору «Личные песни – песни судьбы», где будут обсуждаться актуальные вопросы сохранения фольклора обских угров, будут приглашены специалисты, носители и исполнители фольклора. Ко дню рождения поэта 25 мая выйдут два издания о жизни и творчестве В.С. Волдина. Если говорить про материальную культуру, то она наиболее полно сохранилась в музее «Мосум мув» («Назымская земля»), который является одним из главных достопримечательностей Ханты-Мансийского района. Основателем музея является Софья Андреевна Лазарева (Вагатова) – почётный житель сельского поселения Кышика, заслуженный учитель РФ, Отличник народного просвещения. В годы работы в сельской школе большое внимание уделяла историческому краеведению. В 2019 году в год празднования 75-летнего юбилея поэта мы подготовили документы на выдвижение Софьи Андреевны на премию правительства им. Ювана Шесталова, которую она заслуженно получила благодаря своему многолетнему подвижническому труду.
Отец Софьи Андреевны Андрей Тимофеевич Вагатов – участник Великой Отечественной войны. Есть в Кышике памятник погибшим воинам, призванных с территории Назымского сельского совета. Появление его – заслуга Луизы Андреевны Ключник, которая во время работы пионервожатой начала поиск информации о погибших земляках.
Я надеюсь, что в Кышике появится ещё одно памятное место – музей, посвященный хантыйскому поэту, радиожурналисту, собирателю и популяризатору фольклора В.С. Волдина (1938-1971 гг.). Основой музея станет выставка его рукописей, публикаций, фотографий, документов, представленная сегодня и подготовленная работниками библиотеки села Кышика. Идея создания музея была ранее поддержана участниками I Региональной научно-практической конференции «Волдинские чтения», которая прошла в Кышике в июне 2018 года и была приурочена к 80-летию со дня рождения поэта.
Далее депутат думы Ханты-Мансийского района Руслан Богордаев подчеркнул:
– Нас сегодня объединил наш земляк, знаменитый поэт Владимир Волдин. Радует и тот факт, что в посёлке ведётся работа по сохранению и развитию культуры и языка назымских ханты активистками коллектива «Мосум хантэт» («Назымские ханты»). Администрация района способствует развитию сельского поселения. Необходимо на мероприятия привлекать больше молодёжи. Благодаря таким мероприятиям мы сохраним историю села, района и России.
Также на круглом столе методист библиотеки села Кышика Вера Лозямова выступила с докладом «О населённых пунктах, расположенных по реке Назым». Об участниках Великой Отечественной войны, призванных с Назымского сельского совета, рассказала краевед Луиза Ключник. На мероприятии было заслушано более 20 докладов об исторически значимых событиях сельского поселения Кышика.
Ульяна Данило
Владимир Волдин нємуп хӑнты мир оса тӑхийн рәпитты ёх йиӆуп тыӆӑщ 26-мит хӑтӑӆн Ёмвош районӑн Кышик вошн киника ӆўӊатты хотн вәйтaнтупсы вєрӑнтсӑт. Тыв Нуви сӑӊхум район, Ёмвош эвӑӆт йис пурмӑсӑт шавиман тӑйты хотӑтн, киника ӆўӊӑтты тӑхетн, учёной ёх па арсыр оса тӑхетн рәпитты хуятӑт ӑктӑщийӆсӑт.
Мосум мўв ёх па мойӊ мир ӑкмум хотн оӆӑӊ ясӑӊ Владимир Волдин нємуп хӑнты мир оса тӑхи кәща нє Татьяна Волдина лупӑс:
– Мўӊ шуши хӑннєхәйт йис ясӑӊ, вәӆупсы еӆӆы тәты кєша арсыр вәйтантупсэт, мирхотӑт ӆэщӑтӆўв. Тӑмхӑтӆ хӑнты мир поэт вәӆум мўвн ха ӑктӑщсўв. Ӆўв, вантэ, хӑншиӆӑс: «Йис ёх ясӑӊ еӆӆы няврємӑт нумӑса пунты мосӆ», йина щи, тӑм ясӊӑт тәсӑт па щиты вєрты щи рӑхӆ. Тӑта омӑсты хуятӑт поэт шәӊӑт Владимир Волдин ма вәйман тӑйсэӆ, па ин ӆўв рәтнаӆаӆ тыв юхӑтсӑт. Тӑм хуятэв Мосум юханӆ, мўвиеӆ ара арийӆсӑӆэ, путӑра путӑртыйӆсӑӆэ. Ӆўв вой-хўӆ веӆпӑсӆӑты, вўӆы ӆавӑӆты ёх оӆӑӊӑн хӑншиӆӑс. Щи пӑта поэт шәӊӑт Владимир Волдин хӑюм мӑӊ ясӊӑт юрємӑты ӑн рӑхӆ, еӆӆы тәты мосӆ.
Еӆӆы Владимир Волдин нємуп хӑнты мир оса тӑхи кәща ӆӑӊкӑр нє Надежда Молданова Кышик вошн каркама арсыр вєрӑт тәты ёх оӆӑӊӑн путӑртӑс:
– Вуӆаӊ м хӑннєхә нәмман тӑйтэв пӑта ӆўв рәт мўвӑӆн мўӊ вәйтантыйӆӆўв. Катра кашӑӊ хӑнты мир ариты вєр тӑйс. Щи пӑта ропхӑӊ кўрк тыӆӑщн 2020-мит оӆн тӑта Кышик вошн кан арӑт ариты етнхот ӆэщӑтӆўв. Щӑӆта хӑнты мир поэт шәӊӑт Владимир Волдин сєма питум хӑтӑӆн Ас нопӑтты тыӆӑщ 25-митн ӆўв вәӆупсэӆ па хӑншум путӑрӆаӆ оӆӑӊӑн кӑт киника єсӑӆӆўв.
Щӑӆта Кышик вошн тәса ёнтум па вєрум ар йис пурмӑс «Мосум мўв» музей хотн вәӆ. Йис пурмӑсӑт шавиты тӑхи 1990-мит оӆн Софья Андреевна Лазарева (Вагатова) унтасн пўншса. Тӑм хуятэв ар оӆ мӑр тәса па ма няврємӑт вәнӆтуман рәпитмаӆ пӑта «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Отличник народного просвещения» нємӊӑн тӑйӆ. Щи тумпи 2019-мит оӆн С.А. Лазарева Юван Шесталов нємуп вән мойӆупсыйн катӆуптӑсы.
Кышик вошн вуӆаӊ ӆаӆьн ӆаӆясум ёх пӑта кев хур вәӆ. Тӑм ут вєрты ар оӆ юхӆы Луиза Андреевна Ключник вўянтӑс. Ӆўв нух кӑншсӑӆэ, муй арат хӑннєхә ӆаӆь хӑра тӑм вош эвӑӆт тәтьӆясыйт. Щӑӆта муй тӑхийн Мосум мўв солтатӑт ухӆаӆ пунсӑт, ищи ӆўв щи суртӑт уша вєрӑс.
Ма нәмӑстємн, Кышик вошн па и вуӆаӊ вєр ӆэщӑтты питӆўв. Щит – хӑнты мир поэт шәӊӑт Владимир Волдин нємуп хот пўншты мосӆ. Щӑта кашӑӊ хӑннєхә ӆўв хӑншум путӑрӆаӆ, вәӆупсэӆ оӆӑӊӑн уша вєрты питӆ. Щӑӆта ӆўв ёшӑӆн хӑншиӆум нєпекӆаӆ мирн вантыйӆты кєша тыв пунӆӑӆўв. Вантэ, тӑмӑщ нумӑс «Волдинские чтения» нємуп мирхота 2018-мит оӆн ӑктӑщиӆум мир тӑйсӑт. Ин щи суртӆўв тәса вєрты мосӆ.
Мосум мўв ёх ӑкмум хотн еӆӆы Ёмвош район депутат хә Руслан Богордаев ясӑӊ лупӑс:
– Тӑмхӑтӆ мўӊ ха хӑнты мир поэт шәӊӑт Владимир Волдин нәмтэв пӑта ӑктӑщсўв. Кышик вошн каркам па апрӑӊ ёх вәӆӆӑт. Хӑнты ясӑӊ, йис вәӆупсы еӆӆы «Мосум хӑнтэт» нємуп тӑхия ӆуӊман вәӆты ёх тәӆӑт. Ӆыв рўтьщӑты хӑтӆӑтн ха ӑктӑщийӆӆӑт, ариӆӑт, якӆӑт па ёнтӑсӆӑт. Тәп тӑмӑщ вєрӑта аршӑк ай эви па пух хўщты мосӆ.
Иса тӑм вәйтантупсыйн 20 муӆтас хӑннєхә арсыр йис әмӑщ вєрӑт оӆӑӊӑн ай павтӑс. Щи кўтн киника ӆўӊӑтты хотн рәпитты нє Вера Лозямова путӑртӑс, катра муйсӑр кәртӑт Мосум юхан пўӊӑӆн вәсӑт. Нәптаӆ вәна вум ими Луиза Ключник ай павтӑс, хуйтат Кышик кәрт эвӑӆт Вуӆаӊ ӆаӆя тәтьӆясыйт.
Ульяна Молданова