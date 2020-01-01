В Ханты-Мансийске прошла акция «Блокадный хлеб»

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В Ханты-Мансийске прошла акция «Блокадный хлеб»

27 января вечером в холле КДЦ «Октябрь» города Ханты-Мансийска прошла Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб».

Отметим, что Ленинграда был в блокаде 872 дня. Город был окружен 8 сентября 1941 года. До начала войны население города составляло более трех миллионов человек, а к концу блокады осталось всего 557 тысяч 700 человек. За время блокады в Ленинграде погибло более полутора миллиона жителей. Полностью освободить город от блокады удалось лишь 27 января 1944 года.

 

Акция «Блокадный хлеб» стала первым мероприятием Года памяти и славы, основной задачей которой является сохранение всеобщей исторической памяти о прошлом, а именно: героизм людей, подвиги наших предков, гордость за свою страну; дань уважения и благодарности тем людям, которые пожертвовали собой ради нашей мирной жизни. Это и ветераны войны, и те,  кто трудился в тылу, помогая приближению нашей Великой Победы.

 

Рассказывая об акции «Блокадный хлеб» в холле КДЦ «Октябрь», главный редактор окружной газеты «Новости Югры» Владимир Меркушев отметил: «Сегодня в День освобождения от блокады Ленинграда по всему Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и по России проходят подобные акции. В Ханты-Мансийске Общероссийский народный фронт и её молодёжная организация вот уже третий год совместными усилиями проводят такие мероприятия. Наши волонтёры раздают в холле КДЦ «Октябрь» открытки и хлеб, который испечён по рецепту блокадного Ленинграда. 125-тиграммовый кусочек хлеба – это символ памяти и стойкости тех людей, которые не только жили в городе Ленинграде во время блокады, но и воевали, а также работали на военных заводах. Именно этот маленький кусочек хлеба лучше всего может передать то, в каких тяжелейших условиях в военное время жили и трудились ленинградцы в блокадном городе».

Владимир Енов  

 

Втр, 01/28/2020 - 16:25

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