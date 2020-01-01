В Ханты-Мансийске почтили память героев блокадного Ленинграда

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27 января 1944 года – День полного снятие блокады Ленинграда. В связи со столь значительной памятной датой по всей России прошли мероприятия, посвящённые увековечиванию памяти блокадников.
В окружной столице день начался с возложения цветов к Мемориалу славы в парке Победы. В церемонии приняла участие глава региона Наталья Комарова и горожане. Журналисты окружных национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» также прошли в общем строю с жителями окружной столицы.
Известно, что в годы Великой Отечественной войны в Югру были привезены дети из блокадного Ленинграда. Повзрослев, кто-то вернулся в Ленинград, многие же навсегда связали свою жизнь с Югрой. Сегодня в округе проживает 51 человек, имеющий нагрудный знак «Житель блокадного Ленинграда». Пенсионеры, награжденные знаком и являющиеся инвалидами, получают два вида пенсий – страховую по старости и государственную пенсию по инвалидности согласно установленной группе. Средний размер выплаты для них составляет более 40 000 рублей.
К тому же таким гражданам производится ежемесячная выплата в сумме 1906 рублей. С 1 февраля её размер увеличится в связи с предстоящей индексацией. Помимо указанных выплат, пенсионеры-блокадники получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей, компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, социальную поддержку по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, единовременные денежные выплаты к памятным и праздничным датам (ко дню образования автономного округа – 1 000 рублей (в 2019 году).
В год 75-летия Великой Победы в округе пройдёт более 200 мероприятий, главная цель которых донести до молодого поколения ценности Победы, сохранить общую историческую память о подвиге предков, отстоявших Родину от немецко-фашистских захватчиков.
Людмила ГУРЬЕВА