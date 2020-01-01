Скоро появится новый перечень мест для прохождения альтернативной службы призывниками из числа коренных малочисленных народов Севера

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Скоро появится новый перечень мест для прохождения альтернативной службы призывниками из числа коренных малочисленных народов Севера
Эмелев Тарас ЕвгеньевичЭмелев Тарас Евгеньевич
Эмелев Тарас Евгеньевич

В России появится новый перечень профессий, по которым призывники смогут пройти альтернативную гражданскую службу вместо службы в армии. Проект соответствующего приказа подготовил Минтруд, пишет Интерфакс.

В новый перечень предлагается включить 122 профессии, среди которых водитель, грузчик, гидрогеолог, тракторист, медик, слесарь, повар, маляр и оленевод.
Для прохождения такой службы призывники смогут выбрать одно из государственных учреждений соцобслуживания, здравоохранения, образования, культуры и искусства или же территориальное управление «Почты России».

Всего в документе упоминается 622 организации, география которых охватывает практически всю территорию страны.
Документ опубликован для обсуждения на портале проектов нормативных актов.

Напомним, что гражданин РФ может отказаться от службы в армии, если это противоречит его убеждениям или вере. Также это касается представителей коренных малочисленных народов. Такие призывники имеют право выбрать альтернативный вариант прохождения службы.

 

Источник: сайт kmns.ru

Эмелев Тарас ЕвгеньевичЭмелев Тарас Евгеньевич
Эмелев Тарас Евгеньевич
Эмелев Тарас ЕвгеньевичЭмелев Тарас Евгеньевич
Эмелев Тарас Евгеньевич
Чт, 01/30/2020 - 10:19

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