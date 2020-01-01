Диалоги: Геннадий Райшев. По мотивам «Илиады» и «Одиссеи» Гомера

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Диалоги: Геннадий Райшев. По мотивам «Илиады» и «Одиссеи» Гомера

6 февраля в 17.00  состоится открытие выставки «Геннадий Райшев. По мотивам «Илиады» и «Одиссеи» Гомера». Выставка продолжает долгосрочный проект Галереи-мастерской Г.С. Райшева «Диалоги».

 

С иллюстрациями к литературной классике связаны известные циклы произведений Геннадия Райшева. Значительные из них обращены к эпосу, среди них циклы по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», уральских сказов Бажова, героического эпоса манси «Песни святых покровителей».

 

К древнегреческому эпосу Райшев обращался дважды, в важные для него периоды творчества: в 1987, выполнив серию, экспонировавшуюся на известной персональной выставке 1988 года, и в 1997, после крупной выставки в Екатеринбурге и Тюмени. С Гомера начинался переход художника от югорской архаики, к древней мировой художественной традиции. 

 

«В моем сознании «Илиада» и «Одиссея» также укладывается в образ народной жизни, но далекого, другого народа», - говорит автор о листах, связанных с событиями эпоса.   В широком звучании предстают сцены древнегреческих войн, описанных в поэме «Илиада» с конкретикой взгляда очевидца того времени, передающих жестокость войны как явления: «Мой Гомер взывает к памяти».

 

И вместе с тем, поэзией и пространством наполнены листы «Одиссеи» 1997 года, восходящие к поэтике мифа о земле Золотого руна. Образы божественных женских стихий, Одиссея, путешествующего по разным землям, близки художнику и воссозданы с удивительной органичностью.

 

Отметим, что в минувшем году исполнилось 170 лет со времени перевода в 1849 году эпоса Гомера на русский язык В. Жуковским. Текст этого перевода, по словам художника, читал он во время работы над иллюстрациями.

Выставка продолжит работу до 5 апреля.

Чт, 01/30/2020 - 16:02

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