Алексей Добровольский, директор Депздрава Югры, в своем инстаграм аккаунте приглашает югорчан высказать свое мнение по поводу восприятия врачей пациентами

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Алексей Добровольский, директор Депздрава Югры, в своем инстаграм аккаунте приглашает югорчан высказать свое мнение по поводу восприятия врачей пациентами

В первую очередь он обращается к коллегам - медицинскому сообществу региона, особенно к тем, кто работает уже не один десяток лет.

 

Почему оценка врачей пациентами оказалась на таком низком уровне?

 

В Югре многое меняется в лучшую сторону: новые специалисты и условия для их работы, новые больницы, новое оборудование. Повышается доступность, качество помощи, внедряются новые технологии.

 

Как формируются ожидания пациентов?

 

Что с ними произошло за последние 5-10-15 лет?

 

Что врачи и руководители отрасли должны делать в Югре иначе, чтобы восприятие пациентами менялось на позитивное?

 

На эти вопросы Алексей Добровольский ждет ответы, мнения, предложения до 7 февраля.

Комментарии принимаются под постом.

Ссылка на пост https://www.instagram.com/p/B748QBNo7yR/?igshid=nxp99slf743z

Чт, 01/30/2020 - 16:05

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