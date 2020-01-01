Музыка, стихи, общественная работа – источник вдохновения его души

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27 января музыканту, педагогу и деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эмилю Ивановичу Косполову исполнилось 80 лет.
В этот день именинника поздравили заместитель Председателя окружного парламента – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин и депутат Государственной Думы Российской Федерации Татьяна Гоголева.
Эмиль Косполов – яркий представитель двух коренных народов Югры: мать – манси – известная сказительница и писательница Анна Митрофановна Конькова, отец – ханты – Иван Прохорович Косполов, был педагогом в школе, погиб во время Великой Отечественной войны. Сам Эмиль Иванович оказался также человеком творческим и многогранным, в Ханты-Мансийске работал в музыкальной школе, руководил хором, сочинял музыкальные произведения, которые вошли в репертуар фольклорных коллективов «Миснэ» и «Хорам».
Долгое время проработал в Окружном Доме народного творчества и был причастен к созданию музея «Торум Маа». Будучи на заслуженном отдыхе, Эмиль Иванович на общественных началах работал помощником заместителя председателя Думы Е.Д. Айпина.
28 января в Шапшинский дом-интернат «Уют», где сейчас проживает Эмиль Иванович, приехал с концертом и поздравлениями коллектив Окружного Дома народного творчества. Для именинника и других жителей «Уюта» музыкант Алексей Рещиков сыграл мансийский наигрыш на сангквылтапе, участницы фольклорной студии «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») и недавно созданный коллектив «Луи сам» («Северный край») исполнили хантыйские и мансийские песни.
С поздравлениями и тёплыми воспоминаниями о творческих вечерах, семинарах выступили учёные Тимофей Молданов, Евдокия Нёмысова и Дина Герасимова, председатель Совета старейшин Ханты-Мансийского автономного округа Александр Константинов.
Эмиля Ивановича они знают как прекрасного знатока традиций обских угров, доброго и чуткого педагога-музыканта. В Ханты-Мансийске он известен как один из первых исполнителей музыки и песен коренных малочисленных народов Югры, является автором музыкальных композиций, активным участником различных фестивалей, национальных праздников.
Встреча, общение, исполнение песенно-танцевальных номеров в этот полдень слегка растрогало именинника. Рядом с ним была его внучка и дочь из Тюмени, которая приготовила угощение и собрала всех за чаепитием. Жители дома-интерната и его сотрудники также остались под приятным впечатлением от дружеской встречи.
Тамара Мерова