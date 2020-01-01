В Югре разработан приоритетный проект по совершенствованию системы поддержки коренных малочисленных народов Севера

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В нашем округе осуществлен запуск приоритетного проекта «Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Руководителем проекта определен депутат окружной думы, представитель ассамблеи коренных малочисленных народов Севера думы Югры Александр Новьюхов.
Как рассказал региональный парламентарий, в ходе рабочих встреч с руководителями региональных ведомств определены их полномочия в реализации мероприятий проекта. «Сегодня мы работаем над перезапуском системы межведомственного взаимодействия профильных департаментов в сфере интересов коренных народов, - уточнил он. - Результатом реализации проекта станет качественно новая система координации и управления, обеспечивающая устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».
Как отметил заместитель директора департамента внутренней политики Сергей Пишуков, проект позволит выстроить новые подходы эффективного взаимодействия общественных организаций, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления. «Предусмотрена актуализация мероприятий по поддержке коренных малочисленных народов Севера в таких сферах их жизнедеятельности как здравоохранение, трудозанятость, образование, традиционная хозяйственная деятельность.
Будет определен единый подход к вопросам реализации полномочий в этом направлении на разных уровнях. Проектная инициатива позволит систематизировать имеющийся в автономном округе практический опыт в части реализации прав и законных интересов коренных малочисленных народов, найти новые подходы для их дальнейшего устойчивого развития».
В настоящее время специалисты департамента внутренней политики формируют состав экспертной группы приоритетного проекта из представителей всех 22 муниципальных образований автономного округа. Также общественники будут входить в управляющий комитет приоритетного проекта, задача которого – контролировать реализацию проекта.
В дальнейшем будут подготовлены изменения в государственные программы в части поддержки коренных малочисленных народов Севера, разработаны показатели реализации этих мероприятий по каждому направлению социально-экономического развития.
Напомним, о запуске проекта объявила глава региона Наталья Комарова в ходе недавнего заседания проектного комитета.
Проект планируется реализовать в 3 этапа. На первом будут закреплены приоритетные направления органов власти Югры, а также внесены изменения в отдельные стратегические документы и распорядительные акты.
На втором этапе планируется установить показатели, фиксирующие устойчивое развитие коренных народов, утвердить мероприятия, направленные на их достижение.
Третий этап подразумевает проведение мониторинга достижения показателей.
В перспективе опыт Югры в защите прав коренных народов будет транслирован на все регионы, где проживают коренные малочисленные народы Севера.
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