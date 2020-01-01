Югорские общественники включились в работу по совершенствованию Конституции России

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Общественные слушания, посвященные обсуждению положений послания президента России и законодательных инициатив по изменению Конституции страны, состоялись 30 января в Ханты-Мансийске.
В широком обсуждении приняли участие члены окружной общественной палаты, руководители региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных и профсоюзных объединений, образовательных и других организаций и предприятий.
В ходе мероприятия активисты объединились в экспертные группы по 6 тематическим направлениям, которые работали над инициативами, новыми подходами в блоках:
- «Сбережение народа»;
- «Образование», «Наука», «Культура»;
- «Здравоохранение», «Социальное государство»;
- «Экология»;
- «Экономика и предпринимательство», «Цифровая экономика и цифровое пространство»;
- «Гражданское общество», «Сохранение исторической памяти», «Внутренняя политика», «Внешняя политика».
Отдельная часть обсуждений была посвящена поправкам в Конституцию России, проекту федерального закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
По итогам слушания югорские общественники внесли предложения для реализации на федеральном и региональном уровнях, разработали проекты участия общественности и общественного контроля.
«Это не финальное обсуждение положений послания президента России и законодательных инициатив по изменению Конституции страны, – подчеркнула председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова. – Сегодня мы наметили план действий, касающихся мониторинга, общественного контроля. Таким образом, общественники выдвинули целый ряд предложений на ближайший год по реализации положений послания главы государства. В скором времени этот план будет окончательно сформирован. Многие из выработанных рекомендаций мы направим в адрес правительства автономного округа и в общественную палату России».
Так, в частности, участники слушаний подчеркнули необходимость провести мониторинг обеспеченности пищеблоков образовательных организаций необходимым оборудованием для обеспечения качественным бесплатным питанием учащихся 1-4 классов школ.
«Для поставок качественных продуктов в школы региона потребуется тесное взаимодействие с местными поставщиками. Это в том числе позволит обеспечить нужным и правильным диетическим питанием ребят, нуждающихся в этом», – констатировала она.
Говоря о совершенствовании образовательных процессов, председатель общественной палаты отметила необходимость привязки школ к жилым микрорайонам при проектировании объектов строительства. В связи с чем потребуется тщательное изучение вопросов выделения земельных участков под застройку, создания социальной инфраструктуры, формирования проектной документации.
Кроме того, общественники пришли к мнению о том, что для обеспечения темпов роста производительности труда, формирования кадрового потенциала нужно совершенствовать в организациях высшего и среднего образования систему целевого обучения. «Целевой набор должен производиться не только в медицинские образовательные организации, но и педагогические. Это позволит существенно повысить численность работников в школах и качество преподавания», – выразила уверенность Ирина Максимова.
Но для дальнейшего повышения квалификации кадров в системе образования потребуется внедрение сертификации по принципам и механизмам, схожим с сертификацией медицинских работников.
Помимо этого, по убеждению участников стратегической сессии, важным в решении кадровых вопросов может стать включение номинации «Классный учитель» в состав национального конкурса «Учитель года».
Член общественной палаты Югры Павел Манченко рассказал, что в части поправок в Конституцию страны поступило несколько инициатив, коснувшихся, в частности, полномочий Государственного Совета. Так, общественники пришли к единому мнению, что необходимо четко установить цели и задачи его функционирования. В этой связи было предложено к рассмотрению несколько задач, конкретизирующих деятельность Госсовета, очерчивающих круг его полномочий.
«Мы также сошлись в том, что преамбулу Конституции необходимо изложить так: «Мы, великий многонациональный народ, народ-победитель…». Эта актуализация подчеркнет роль нашей страны, нашего народа в мировой истории, ведь мы победили в Великой Отечественной войне, освоении космоса и многих, многих других сферах. Поэтому важно, чтобы весь мир начинал прочтение нашей Конституции с этих слов», – сказал Павел Манченко.
«Каждая из поступивших инициатив будет доработана. В результате предложения федерального масштаба будут направлены на рассмотрение в общественную палату России», – резюмировала Ирина Максимова.