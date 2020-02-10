В Югре будет создан оперативный штаб по предупреждению коронавируса

- Русский
Об этом рассказал на пресс-конференции в регионально-информационном центре «Югра» заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.
«Такой штаб создан на федеральном уровне, аналогичный будет создан в Югре, и возглавлю его я. Штаб будет отслеживать ситуацию по предупреждению коронавируса и принимать решения о необходимости проведения санитарно-противоэпидемической комиссии», – отметил В. Кольцов.
Затем В. Кольцов отметил:
– Почему именно Китай подвержен появлению различных вирусов? Из-за высокой численности и большой плотности населения. По данным государственной комиссии здравоохранения, на 30 января 2020 года в Китайской Народной Республике зафиксировано 7 711 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией. 170 случаев летального исхода, что составляет 2,2 % от числа заболевших, это ниже, чем при атипичной пневмонии, летальность которой достигала 9,6 % . Подтверждено, что коронавирус уже завезён в 15 стран, в России, по подтверждённым данным, коронавируса нет.
В Российской Федерации, в Югре реализован широкий перечень мероприятий, направленных на недопущения распространения коронавируса. Сегодня мы провели заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии со всеми муниципальными образованиями округа. Согласован окружной методический организационный план, который предписывает систему взаимодействия всех ведомств. Доведены до необходимых объёмов все запасы лекарственных препаратов, масок, проверена материально-техническая база, медицинский персонал проходит обучение по особенностям выявления коронавируса.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьёва заверила югорчан, что нет причин для паники, т.к. все приезжающие из Китая проверяются.
Директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский заверил, что система здравоохранения Югры готова к оказанию помощи пациентам с различными инфекционными заболеваниями, в том числе и пациенту с диагнозом коронавирус. На территории округа более 700 инфекционных коек, при необходимости дополнительно будут развёрнуты ещё 500 реанимационных коек.
Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям окружного департамента здравоохранения Людмила Катанахова рекомендовала жителям округа пользоваться всеми индивидуальными способами защиты от инфекционного-простудных заболеваний, использовать медицинские маски, чаще мыть руки, больше пить воды, повышать иммунитет, меньше бывать в местах массового скопления людей. «Клинические признаки коронавируса такие же, как при любой другой простудной инфекции: повышение температуры, мышечные боли, одышка, сухой кашель. В случае заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Для выявления новой коронавирусной инфекции на территории округа разработан алгоритмы действия, с которыми ознакомлены все врачи», – резюмировала специалист по инфекционным заболеваниям.
По словам главного врача окружного Центра гигиены и эпидемиологии Ирины Козловой, коронавирусная инфекция напоминает симптомы любой вирусной инфекции, поэтому, только опираясь на лабораторные исследования, можно точно поставить диагноз. На территории округа работают филиалы окружного Центра гигиены и эпидемиологии, на которых возложена работа по доставке проб, которые далее направляются в научно-исследовательские центры Тюмени, Екатеринбурга, а также в новосибирский государственный научный центр «Вектор». «В плане оборудования мы полностью готовы, у нас имеется вся необходимая лабораторно-диагностическая база», – отметила И. Козлова.
В округе к работе для борьбы с дезинформационными выбросами в Интернет будут подключены кибердружины.
Со всей достоверной информацией по ситуации с коронавирусом можно ознакомиться на официальном сайте Федерального Роспотребнадзора.
Людмила ГУРЬЕВА