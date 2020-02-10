Проблемы лекарственного обеспечения и нехватки медицинских кадров обсудили в окружной Думе

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Проблемы лекарственного обеспечения и нехватки медицинских кадров обсудили в окружной Думе

В окружном парламенте 31 декабря состоялась дискуссионная площадка, на которой  обсуждались вопросы лекарственного обеспечения, потребности во врачах и средних медицинских работниках, уровень зарплат, а также деятельность районных больниц автономного округа. Мероприятие провёл депутат окружной Думы, региональный координатор проекта «Здоровое будущее» Николай Ташланов.

 

По данным департамента здравоохранения Югры, в настоящее время система здравоохранения нашего региона не испытывает острой нехватки кадров, но тем менее такая проблема существует. Так, дефицит врачей в нашем субъекте составляет  597 человек, общий дефицит средних медицинских работников – 1078 человек. Средняя зарплата врачей  – 134 090  рублей, медицинских работников – 66 987 рублей.

Заместитель директора департамента здравоохранения Югры Инга Бычкова отметила, в 2012 году принята федеральная программа «Земский доктор». Благодаря её эффективной работе, Югра получила более 300 медицинских работников высшего и среднего звена.

–  В 2019 году в наш регион прибыло 59 врачей и 8 фельдшеров, план на 2020 год – 69 врачей и 9 фельдшеров. Согласно данной программе врачи, поехавшие в сельскую местность, получают денежные выплаты. С первого января 2020 года выплаты были увеличены. Так, врачу прибывшему на работу в сельскую местность, теперь полагается два миллиона рублей, фельдшеру – 1 миллион, –  рассказала Инга Бычкова.

 

По вопросу подготовки кадров доложил заместитель директора образования и молодёжной политики Александр Гомзяк. Он напомнил, что в послании Федеральному Собранию Владимир Путин говорил об увеличении квоты по целевому обучению до 70%.  В настоящее время в Югре это цифра установлена в районе 60%.  По его словам,  сейчас идёт подготовка документов, после принятия которых эта цифра будет увеличена  до 70%.

–  Что касается ординатуры, то департамент здравоохранения совместно с медицинскими организациями намерен к 2021 году установить те цифры, которые озвучил в послании глава государства, –  сообщил Александр Гомзяк.

 

Докладчик акцентировал внимание на тех трудностях и рисках, которые могут возникнуть в будущем. По его словам, с 1 января 2019 года изменилось федеральное законодательство.

 –  Согласно новому закону расширился круг организаций, которые могут заключать договора по целевому обучению. Поэтому через два года мы можем столкнуться  с проблемой трудоустройства выпускников ординатуры, через шесть лет – по программе специалиста. Здесь обязательства следующие, если организация в течение полугода не трудоустроит выпускника, то понесёт штрафные санкции. Если студент не трудоустраивается в течение полугода, то он понесёт штрафные санкции. Уже сегодня мы столкнулись с другой проблемой. Если студент отчисляется по неуспеваемости, то он обязан выплатить ту стоимость, которую затратило на него государство. Многие специалисты считают, что из-за этого число абитуриентов, желающих поступать по целевому набору, может снизиться.

Кроме этого, главные врачи районных и окружных больниц озвучили проблемы, которые существуют в их медицинских организациях. Депутат окружной Думы Николай Ташланов предложил собравшимся все вопросы изложить в письменном виде. Они будут внести в резолюцию, которая будет рассмотрена на «Правительственном часе» в Государственной Думе.

Людмила Теткина

Пнд, 02/03/2020 - 14:51

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