Проблемы лекарственного обеспечения и нехватки медицинских кадров обсудили в окружной Думе

- Русский
В окружном парламенте 31 декабря состоялась дискуссионная площадка, на которой обсуждались вопросы лекарственного обеспечения, потребности во врачах и средних медицинских работниках, уровень зарплат, а также деятельность районных больниц автономного округа. Мероприятие провёл депутат окружной Думы, региональный координатор проекта «Здоровое будущее» Николай Ташланов.
По данным департамента здравоохранения Югры, в настоящее время система здравоохранения нашего региона не испытывает острой нехватки кадров, но тем менее такая проблема существует. Так, дефицит врачей в нашем субъекте составляет 597 человек, общий дефицит средних медицинских работников – 1078 человек. Средняя зарплата врачей – 134 090 рублей, медицинских работников – 66 987 рублей.
Заместитель директора департамента здравоохранения Югры Инга Бычкова отметила, в 2012 году принята федеральная программа «Земский доктор». Благодаря её эффективной работе, Югра получила более 300 медицинских работников высшего и среднего звена.
– В 2019 году в наш регион прибыло 59 врачей и 8 фельдшеров, план на 2020 год – 69 врачей и 9 фельдшеров. Согласно данной программе врачи, поехавшие в сельскую местность, получают денежные выплаты. С первого января 2020 года выплаты были увеличены. Так, врачу прибывшему на работу в сельскую местность, теперь полагается два миллиона рублей, фельдшеру – 1 миллион, – рассказала Инга Бычкова.
По вопросу подготовки кадров доложил заместитель директора образования и молодёжной политики Александр Гомзяк. Он напомнил, что в послании Федеральному Собранию Владимир Путин говорил об увеличении квоты по целевому обучению до 70%. В настоящее время в Югре это цифра установлена в районе 60%. По его словам, сейчас идёт подготовка документов, после принятия которых эта цифра будет увеличена до 70%.
– Что касается ординатуры, то департамент здравоохранения совместно с медицинскими организациями намерен к 2021 году установить те цифры, которые озвучил в послании глава государства, – сообщил Александр Гомзяк.
Докладчик акцентировал внимание на тех трудностях и рисках, которые могут возникнуть в будущем. По его словам, с 1 января 2019 года изменилось федеральное законодательство.
– Согласно новому закону расширился круг организаций, которые могут заключать договора по целевому обучению. Поэтому через два года мы можем столкнуться с проблемой трудоустройства выпускников ординатуры, через шесть лет – по программе специалиста. Здесь обязательства следующие, если организация в течение полугода не трудоустроит выпускника, то понесёт штрафные санкции. Если студент не трудоустраивается в течение полугода, то он понесёт штрафные санкции. Уже сегодня мы столкнулись с другой проблемой. Если студент отчисляется по неуспеваемости, то он обязан выплатить ту стоимость, которую затратило на него государство. Многие специалисты считают, что из-за этого число абитуриентов, желающих поступать по целевому набору, может снизиться.
Кроме этого, главные врачи районных и окружных больниц озвучили проблемы, которые существуют в их медицинских организациях. Депутат окружной Думы Николай Ташланов предложил собравшимся все вопросы изложить в письменном виде. Они будут внести в резолюцию, которая будет рассмотрена на «Правительственном часе» в Государственной Думе.
Людмила Теткина