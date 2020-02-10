Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках в Международный день родного языка

- Русский
Ежегодно 21 февраля мировой общественностью отмечается Международный день родного языка.
В этот день в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в единое время - 12.00 - проводится образовательная акция «Фронтальный диктант хантыйском, мансийском, ненецком языках», инициатором которой в 2015 г. выступил Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок.
Образовательная акция проводится при содействии:
- Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Общественных объединений коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
За 5 лет в акции приняло участие более 2500 человек из муниципальных образований ХМАО – Югры, ЯНАО, г. Санкт-Петербурга и г. Ивделя Свердловской области, а также Венгрии и Германии.
Приглашаем всех, кто желает проверить свои знания по родному языку, присоединиться к акции. Девиз акции «Родной язык – это Родина».
Консультацию по вопросам проведения образовательной акции можно получить по телефону 8(3467)335435 или по электронной почте организаторов: ouipiir@mail.ru.
С Положением о проведении образовательной акции «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках» можно ознакомиться на сайте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» (http://www.ouipiir.ru).
Все желающие могут присоединиться к образовательной акции и зарегистрировать свою площадку, скачав и заполнив Форму для регистрации площадок до 20 февраля 2020 года. Заполненную форму направить на электронную почту: ouipiir@mail.ru.