Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках в Международный день родного языка

  • Русский
Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках в Международный день родного языка
фото Нины Шабаршиной, с. Ванзеват Белоярского районафото Нины Шабаршиной, с. Ванзеват Белоярского района
фото Нины Шабаршиной, с. Ванзеват Белоярского района

      

Ежегодно 21 февраля мировой общественностью отмечается Международный день родного языка.

 

В этот день в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в единое время - 12.00 - проводится образовательная акция «Фронтальный диктант  хантыйском, мансийском, ненецком языках», инициатором которой в 2015 г. выступил Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок.

 

Образовательная акция проводится при содействии:

  • Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
  • Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
  • Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
  • Общественных объединений коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

За 5 лет в акции приняло участие  более 2500 человек из  муниципальных образований ХМАО – Югры,  ЯНАО, г. Санкт-Петербурга и г. Ивделя Свердловской области, а также Венгрии и Германии. 

 

Приглашаем всех, кто желает проверить свои знания по родному языку, присоединиться к акции. Девиз акции «Родной язык – это Родина».

 

Консультацию по вопросам проведения образовательной акции можно получить по телефону 8(3467)335435 или по электронной почте организаторов: ouipiir@mail.ru.

 

С Положением о проведении образовательной акции «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках» можно ознакомиться на сайте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» (http://www.ouipiir.ru).

 

Все желающие могут присоединиться к образовательной акции и зарегистрировать свою площадку, скачав и заполнив Форму для регистрации площадок до 20 февраля 2020 года.  Заполненную форму направить на электронную почту: ouipiir@mail.ru.

фото Нины Шабаршиной, с. Ванзеват Белоярского районафото Нины Шабаршиной, с. Ванзеват Белоярского района
фото Нины Шабаршиной, с. Ванзеват Белоярского района
фото Нины Шабаршиной, с. Ванзеват Белоярского районафото Нины Шабаршиной, с. Ванзеват Белоярского района
фото Нины Шабаршиной, с. Ванзеват Белоярского района
Пнд, 02/03/2020 - 15:10

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 