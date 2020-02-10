1 февраля 2020 года старт V окружного конкурса детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа»

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1 февраля 2020 года старт V окружного конкурса детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа»

Всех увлеченных изобразительным творчеством, любителей мастерить, открывать для себя что-то новое и делиться мыслями, музей «Торум Маа» приглашает принять участие в V Окружном конкурсе детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа».

 

Представить собственное видение этнической культуры народов ханты и манси, выразить свое вдохновение в творческих работах может каждый желающий в возрасте от 6 до 25 лет.

 

Номинации конкурса:  

- литературное творчество «Золотые перышки»: стихи или проза;

 

- изобразительное искусство «Легенды о лесном народе»: живопись и графика;

 

- декоративно-прикладное творчество и народные ремесла «Остров ремесел»;

 

- фотография «ЭтноФото».

 

Лучшие работы по итогам конкурса пополнят фондовую коллекцию этнографического музея и будут представляться на передвижных выставках, победителей ждут дипломы и памятные подарки.

 

Подробная информация в Положении о  V Окружном конкурсе детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа» на сайте https://torummaa.ru/       

 

Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются до 30 апреля 2020 года включительно

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Пнд, 02/03/2020 - 15:21

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