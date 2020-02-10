1 февраля 2020 года старт V окружного конкурса детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа»

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Всех увлеченных изобразительным творчеством, любителей мастерить, открывать для себя что-то новое и делиться мыслями, музей «Торум Маа» приглашает принять участие в V Окружном конкурсе детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа».
Представить собственное видение этнической культуры народов ханты и манси, выразить свое вдохновение в творческих работах может каждый желающий в возрасте от 6 до 25 лет.
Номинации конкурса:
- литературное творчество «Золотые перышки»: стихи или проза;
- изобразительное искусство «Легенды о лесном народе»: живопись и графика;
- декоративно-прикладное творчество и народные ремесла «Остров ремесел»;
- фотография «ЭтноФото».
Лучшие работы по итогам конкурса пополнят фондовую коллекцию этнографического музея и будут представляться на передвижных выставках, победителей ждут дипломы и памятные подарки.
Подробная информация в Положении о V Окружном конкурсе детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа» на сайте https://torummaa.ru/
Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются до 30 апреля 2020 года включительно
Адрес: 628950, г.Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 30, тел.: +7(3467)362-552 доб.110., E-mail: torum_maa@mail.ru