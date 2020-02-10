7 февраля 2020 года в 15:00 к 200 летию Антарктиды музей «Торум Маа» приглашает на открытие выставки «В созвездии Сургутской «красной» школы». Геннадий Бардин»

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7 февраля 2020 года в 15:00 к 200 летию Антарктиды музей «Торум Маа» приглашает на открытие выставки «В созвездии Сургутской «красной» школы». Геннадий Бардин»

200 лет назад  был открыт самый южный шестой континент  планеты, точка самой низкой относительной влажности воздуха, самого сильного и продолжительного ветра и самой интенсивной солнечной радиации.

 

Главная звезда (герой) выставки - Геннадий Иванович Бардин (1932-1998) - ученый, метеоролог, сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, почетный полярник, заместитель директора по научной работе научно-исследовательского института обско-угорских народов (г. Ханты-Мансийск), действительный член Русского географического общества, Академии полярной медицины и экстремальной экологии, Академии Северного форума и Международной академии информатизации, председатель Ханты-Мансийского регионального отделения Петровской академии наук и искусств, кандидат географических наук. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», знаками «Почетный полярник» и «Отличник гидрометслужбы».

 

Геннадий Иванович – единственный  полярник из числа коренного населения и именитый ученик Сургутской «красной школы»  и его не менее знаменитого учителя Аркадия Степановича Знаменского.  

 

Разве могли родные предположить, что из пытливого, подвижного мальчишки из северной глубинки, с детства влюбленного в образ моряка, мечтавшего о дальних странах, вырастет известный полярный метеоролог,  20 лет отдавший Крайнему Северу, проживший 5 зимовок в Антарктиде.

 

Он с благодарностью вспоминает своего учителя: – «Основы, полученные в маленькой северной школе, помогли выдержать самые строгие конкурсы в жизни».

 

В продолжении цикла «История семьи в истории страны. След прожитой жизни» в новом формате можно познакомиться с жизнью и деятельностью именитого земляка Геннадия Бардина, побывавшего  на всех шести континентах  и пересекшего все океаны Земли, еще раз обратиться к истории Сургутской «красной школы» - альма-матер многих именитых ученых, исследователей, художников и просто хороших людей.

 

Вас ждут в самом центре Ханты-Мансийска, в выставочном зале музея «Торум Маа»!

 

7 февраля 2019 года в 15:00

 

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