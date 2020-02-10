7 февраля 2020 года в 15:00 к 200 летию Антарктиды музей «Торум Маа» приглашает на открытие выставки «В созвездии Сургутской «красной» школы». Геннадий Бардин»

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200 лет назад был открыт самый южный шестой континент планеты, точка самой низкой относительной влажности воздуха, самого сильного и продолжительного ветра и самой интенсивной солнечной радиации.
Главная звезда (герой) выставки - Геннадий Иванович Бардин (1932-1998) - ученый, метеоролог, сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, почетный полярник, заместитель директора по научной работе научно-исследовательского института обско-угорских народов (г. Ханты-Мансийск), действительный член Русского географического общества, Академии полярной медицины и экстремальной экологии, Академии Северного форума и Международной академии информатизации, председатель Ханты-Мансийского регионального отделения Петровской академии наук и искусств, кандидат географических наук. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», знаками «Почетный полярник» и «Отличник гидрометслужбы».
Геннадий Иванович – единственный полярник из числа коренного населения и именитый ученик Сургутской «красной школы» и его не менее знаменитого учителя Аркадия Степановича Знаменского.
Разве могли родные предположить, что из пытливого, подвижного мальчишки из северной глубинки, с детства влюбленного в образ моряка, мечтавшего о дальних странах, вырастет известный полярный метеоролог, 20 лет отдавший Крайнему Северу, проживший 5 зимовок в Антарктиде.
Он с благодарностью вспоминает своего учителя: – «Основы, полученные в маленькой северной школе, помогли выдержать самые строгие конкурсы в жизни».
В продолжении цикла «История семьи в истории страны. След прожитой жизни» в новом формате можно познакомиться с жизнью и деятельностью именитого земляка Геннадия Бардина, побывавшего на всех шести континентах и пересекшего все океаны Земли, еще раз обратиться к истории Сургутской «красной школы» - альма-матер многих именитых ученых, исследователей, художников и просто хороших людей.
Вас ждут в самом центре Ханты-Мансийска, в выставочном зале музея «Торум Маа»!
7 февраля 2019 года в 15:00
Адрес: ул. Комсомольская, 30.
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