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10 – 14 февраля 2020 года Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» проводит XXII научно-практический семинар «Традиционные плетёные пояса, орнаментированные вязаные чулки и бытовая деревянная утварь обских угров», цель которого теоретическое и практическое знакомство с материальной и духовной культурой обских угров.
Открытие семинара состоится 10 февраля в 10:00 в офисе музея.
В теоретической части принимают участие исследователи материальной и духовной культуры обских угров кандидаты наук Татьяна Александровна Молданова, Евдокия Андреевна Нёмысова, Раиса Германовна Решетникова.
Практическая составляющая семинара посвящена обучению способам изготовления традиционных плетёных поясов, подвязок для мужской обуви (вей), орнаментированных вязаных чулок, бытовой деревянной утвари обских угров и прядению шерсти. Мастер-классы состоятся с 10 по 14 февраля.
Мастерами в практической части выступают: народные мастера России Яков Никифорович Тарлин (северные ханты), Галина Токчевна Шиянова (тундровые ненцы), кандидат исторических наук Тимофей Алексеевич Молданов (казымские ханты), Наталья Ксенофонтовна Снегур (Молданова) (северные ханты), Вячеслав Юрьевич Кондин (северные ханты), Анатолий Николаевич Брусницин (кондинские манси), Наталья Евгеньевна Краснопеева (берёзовские ханты), Светлана Михайловна Астапович (обские манси).
Завершит работу семинара 14 февраля итоговая выставка-презентация, где будут представлены результаты обучения.
Участникам семинара, прошедших обучение в мастер-классах и представивших на итоговую выставку результаты работ, выдаётся справка о прохождении обучения.
Участие в семинаре на безвозмездной основе. Заявки на участие в семинаре принимаются на сайте музея «Торум Маа» https://torummaa.ru/seminar_online/
Место проведения семинара – офис музея по адресу: ул. Комсомольская, 30.
Телефоны для справок: +7(3467) 362-552 доб. 125, +79505001173.