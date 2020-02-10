Урок памяти «Симфония мужества блокадного Ленинграда»

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27 января этого года в День воинской славы, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Государственном архиве Югры было проведено первое мероприятие из цикла «Урок памяти», куда были приглашены учащиеся гимназии №1 города Ханты-Мансийска, общественные деятели и все те, кто хотел отдать дань памяти погибшим и ныне живущим блокадникам Ленинграда.
В преддверии этого в рамках Всероссийского проекта «Моя история» сотрудниками архива в течение всего прошлого года была проведена интерактивная акция «Судьбы блокадников Ленинграда». Жители, студенты и обучающиеся из разных городов автономного округа присылали воспоминания блокадников, архивные документы и фотографии. В результате этой акции было проведено десять исследовательских работ, восемь электронных презентаций, было получено 42 фотодокумента в электронном виде, 55 документов городского общества «Жители блокадного Ленинграда», 310 документов личного происхождения блокадников Ленинграда» – это Кайгородовой Валентины Егоровны (276 документов) и Шмидт Екатерины Ивановны (34 документа). Данные документы были приняты на вечное хранение в фонды архива. Все участники акции были награждены почётными грамотами и памятными сертификатами.
На Уроке памяти «Симфония мужества блокадного Ленинграда» присутствовала депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева. Она рассказала присутствующим о своем дедушке Хатаневе Якове Семеновиче, который погиб, защищая этот героический город.
– Моего деда забрали на фронт, когда ему было всего 28 лет. Это произошло в октябре 1941 года. Его сразу направили на Ленинградский фронт. 7 апреля 1942 года он умер от ран в госпитале Нижнего Новгорода. Он так и остался в нашей памяти молодым, мы помним его, и с его портретом всегда принимаем участие в акции «Бессмертный полк».
Татьяна Степановна отметила, в 1941-1942 годах на войну забрали почти всех мужчин из числа коренных малочисленных народов Севера. Они все были охотниками и считались хорошими стрелками. Поэтому к 1943 году на войну из коренных народов уже некого было призывать.
По её словам, многие считают, что представители северных народностей почти не принимали участие в войне. Поэтому она призвала присутствующих на «Уроке памяти» учащихся собрать всю правдивую информацию о войне и быть настоящими защитниками исторической памяти непобежденного народа.
«Урок памяти» сотрудники Государственного архива будут проводить в течение всего февраля 2020 года. Также они приглашают всех принять участие в акции дарения «Нам есть чем гордиться. По страницам семейных архивов», в конкурсе «Дедушкина медаль» и электронной выставке-презентации «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». Данные конкурсы и акции будут идти до марта-апреля этого года.
Валентина Узель