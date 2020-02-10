В Ханты-Мансийске почтили память героев Сталинградской битвы

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77 лет назад завершилось одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградская битва, которая происходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года, и победа в которой переломила ход Второй мировой войны. Это самое кровопролитное сражение за всю мировую историю. Во время битвы за Сталинград погибли более 1 млн 130 тысяч воинов Советской армии.
3 февраля жители Ханты-Мансийска почтили память героев Сталинградской битвы, возложив цветы к Мемориалу Славы. Страшные события войны коснулись каждой семьи нашей страны, в том числе семей коренных малочисленных народов Тюменского Севера. Журналист окружной мансийской газеты «Луима сэрипос» Николай Меров рассказал: «В Сталинградской битве воевал мой дедушка по отцовской линии Прокопий Фадеевич Меров. В 1943 году его ранило, он долго лежал без сознания, когда его обнаружили военные медсёстры, то направили в госпиталь города Костромы. Выяснилось, он отморозил пальцы на ногах, врачи произвели ампутацию, и в 1944 году он был комиссован и отправлен домой. Прожил почти 90 лет».
В Сталинградской битве погиб младший брат моей бабушки по отцовской линии Никита Степанович Тарасов. В июле 1941 года был направлен в Омск для обучения в артиллерийской школе, через полгода Ворошиловским стрелком был направлен в стрелковую дивизию войск РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия). Участвовал в битве под Москвой, но роковой для него оказалась Сталинградская битва – погиб 19 декабря 1942 года. Похоронен в районе Верхне-Кумской станицы Волгоградской области.
Сталинград стал символом стойкости, мужества и героизма советских людей в борьбе за свободу и независимость Родины.
В память о погибших, героически сражавшихся в Сталинградской битве, присутствующие почтили павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню Мемориала Славы. В честь героев прозвучало несколько оружейных выстрелов.
Людмила ГУРЬЕВА