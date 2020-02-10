В Ханты-Мансийске почтили память героев Сталинградской битвы

  • Русский
В Ханты-Мансийске почтили память героев Сталинградской битвы

77 лет назад завершилось одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградская битва, которая происходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года, и победа в которой переломила ход Второй мировой войны. Это самое кровопролитное сражение за всю мировую историю. Во время битвы за Сталинград погибли более 1 млн 130 тысяч воинов Советской армии.

 

3 февраля жители Ханты-Мансийска почтили память героев Сталинградской битвы, возложив цветы к Мемориалу Славы. Страшные события войны коснулись каждой семьи нашей страны, в том числе семей коренных малочисленных народов Тюменского Севера. Журналист окружной мансийской газеты «Луима сэрипос» Николай Меров рассказал: «В Сталинградской битве воевал мой дедушка по отцовской линии Прокопий Фадеевич Меров. В 1943 году его ранило, он долго лежал без сознания, когда его обнаружили военные медсёстры, то направили в госпиталь города Костромы. Выяснилось, он отморозил пальцы на ногах, врачи произвели ампутацию, и в 1944 году он был комиссован и отправлен домой. Прожил почти 90 лет».

 

В Сталинградской битве погиб младший брат моей бабушки по отцовской линии Никита Степанович Тарасов. В июле 1941 года был направлен в Омск для обучения в артиллерийской школе, через полгода Ворошиловским стрелком был направлен в стрелковую дивизию войск РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия). Участвовал в битве под Москвой, но роковой для него оказалась Сталинградская битва – погиб 19 декабря 1942 года. Похоронен в районе Верхне-Кумской станицы Волгоградской области.

 

 

Сталинград стал символом стойкости, мужества и героизма советских людей в борьбе за свободу и независимость Родины.

 

В память о погибших, героически сражавшихся в Сталинградской битве, присутствующие почтили павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню Мемориала Славы. В честь героев  прозвучало несколько оружейных выстрелов.

 

Людмила ГУРЬЕВА

Пнд, 02/03/2020 - 15:54

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 