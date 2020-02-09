Мастера села Теги готовятся к юбилейным мероприятиям

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Мастера села Теги готовятся к юбилейным мероприятиям
фото Е.П. Новьюховойфото Е.П. Новьюховой
фото Е.П. Новьюховой

1 февраля в селе Теги Берёзовского района состоялась встреча мастеров и носителей традиционной культуры тегинских ханты с координатором Союза мастеров Югры в с. Теги Еленой Новьюховой.

 

С целью подготовки к предстоящим мероприятиям присутствующие были ознакомлены с планом работы Союза мастеров Югры в 2020 году.  

Так, например, было объявлено, что в июне этого года состоится семинар по изготовлению традиционных изделий из сукна обских угров в с. Казыме Белоярского района. Также в рамках проекта «Искусство обских угров: живая традиция» осенью пройдёт Форум мастеров народного искусства в г. Ханты-Мансийске. Все мероприятия приурочены к 25-летию создания Союза мастеров традиционных промыслов коренных народов Югры.

 

В сельском доме культуры с. Теги мастерицами была подготовлена выставка традиционной одежды. Женщины с теплотой вспоминали тех, чьё мастерство и верность традициям сохранились в этих изделиях, сшитых их матерями и бабушками и теперь ставшими настоящими семейными реликвиями. Мастерицы поделились опытом работы с тканью, бисером, ровдугой, а также обсудили технику кроя и шитья традиционного хантыйского костюмного комплекса, отметили локальные особенности изделий своей территории.

Отметим, что изделия мастеров, проживающих в с. Теги, высоко оценены Экспертной комиссией Союза мастеров Югры. В 2019 году Антонина Васильевна Чупрова и Ираида Дмитриевна Макарова приняли участие в конкурсе «Лучшее произведение национального народного искусства», проходящем в рамках XIV Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2019». И.Д. Макарова стала лауреатом конкурса в номинации «Национальный костюм», А.В. Чупровой вручен диплом III степени в номинации «Национальный костюм (текстиль)».

 

Изделия Г.М. Кургановой, И.Д. Макаровой, А.В. Чупровой в 2018-2019 гг. были представлены на заседаниях Художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам и признаны изделиями высокого художественного достоинства с соблюдением канонов народного искусства.

 

Елена Новьюхова

фото Е.П. Новьюховойфото Е.П. Новьюховой
фото Е.П. Новьюховой
фото Е.П. Новьюховойфото Е.П. Новьюховой
фото Е.П. Новьюховой
Втр, 02/04/2020 - 15:15

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