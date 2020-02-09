Детские пособия – в плюс

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В России увеличились максимальные размеры детских пособий, декретных выплат и больничных. Сегодня за счет средств ФСС работающим гражданам выплачиваются четыре вида государственных пособий, связанных с материнством. Два из них зависят от среднего заработка работника за расчетный период. К ним относятся пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Два других – выплачиваются в установленном законодательством размере, их размер фиксирован и не зависит от размера зарплаты мамы до рождения ребенка. Это единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. О том, сколько будут получать югорчанки в этом году, рассказали в региональном отделении Фонда социального страхования РФ.
Сколько и кому полагается
Итак, если женщина станет мамой после 1 января, то максимально возможный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит 322 191,80 рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка теперь выплачивается в размере 27 006,18 рублей. Будущие мамы, которые проявит сознательность и обратятся в женскую поликлинику сразу, как только станет известно об «интересном положении» (до 12 недель), могут рассчитывать на получение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а это – 1012,73 рубля.
В этом году минимальный размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, рассчитанный из МРОТ, составит 7,278,00 рублей. На второго и последующих платят не менее 10 127,31 рублей, а максимально возможный размер исчисленного ежемесячного пособия теперь 27 984,66 рублей. Стоит учесть, что размер пособия по уходу за ребёнком не превышает 40 процентов среднего заработка застрахованного лица.
Комментирует начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности отделения Фонда социального страхования РФ по ХМАО-Югре Феофан Конев:
– Получать в таком размере декретные и пособия за счет средств обязательного социального страхования могут лишь те граждане, кто во время работы имел соответствующую официальную зарплату. Это одно из самых важных условий, поскольку пособия исчисляются, исходя из среднего дневного заработка. В 2020 году его предельный размер составляет 2 301,37 рублей.
Все социальные выплаты в нашей стране повышаются раз в год, с 1 февраля, исходя из фактической инфляции за предыдущий год. Индекс потребительских цен за 2019 по окончательным подсчетам Росстата составил 3%, поэтому все социальные выплаты с 1 февраля 2020 тоже индексируются на 3%. На эту же величину в нашей стране повысилась и стоимость набора социальных услуг. Соответственно, ежегодная индексация не обошла стороной пособия, выплачиваемые государством работающим гражданам в связи с рождением детей.
А если не мама
Среди «декретников» нередко встречаются папы, а также работающие бабушки и дедушки. Получать пособие за ребёнком в нашей стране может любой член семьи, родственник, опекун или попечитель, который фактически готов ухаживать за малышом.
– Это удобно выбирать, кто именно из близких родственников будет находиться в отпуске и ухаживать за малышом. Таким образом каждая семья получает возможность планировать свои доходы и решать, кому выгоднее работать, а кому стоит посвятить себя воспитанию ребенка. Пакет документов для оформления отпуска практически одинаков. Если в отпуске по уходу будет сидеть папа, то он приносит своему работодателю заявление, свидетельство о рождении ребенка, а также справку с места работы второго родителя о том, что тот не использует указанный отпуск. Соответственно – бабушка или дедушка, заявляются со справками с мест работы родителей ребенка – отмечает Феофан Конев. – С этого года вырос и предельный размер среднего дневного заработка для пособия по временной нетрудоспособности до 2301,37 рубля в день. «Ходить» на больничный по уходу за больным ребенком также могут не только родители, но и другие родственники. Кстати, есть и еще один немаловажный момент, о котором стоит узнать молодым родителям: с 2021 года пособия по материнству и детству будут выплачиваться не через работодателя, а напрямую из ФСС РФ.
Елена Баканова