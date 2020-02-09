Кочующая школа в Хулимсунте

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8 и 9 февраля 2020 года в посёлке Хулимсунте Березовского района пройдет четвертая школа мастеров по обучению навыкам изготовления мансийских изделий из сукна и ткани «Анеквам ханса».
Проект был создан с целью возрождения ремесленной идентичности манси, адаптации ее к современным условиям рынка и предполагает открытие ремесленнической мастерской в посёлке Саранпауле и создание рынка готовой продукции и технологий изготовления изделий. Проект реализуется благодаря финансовой и информационной поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко и конкурсу «Культурная мозаика малых городов и сел в Уральском Федеральном округе».
Ранее Детское этническое стойбище «Мань Ускве» совместно с мастерами обучали древнему мансийскому мастерству желающих в д. Ясунте, с. Саранпауле и п. Сосьве. Уже есть первые результаты, после проведенного обучения в селе Сарапауле и посёлке Сосьве успешно работают мастерские, где мастера и ученики продолжают обучение и изготавливают традиционные изделия.
Приглашаем всех желающих поучаствовать в работе школы, присоединиться к уникальному ручному труду и научиться древнейшим навыкам мансийского ремесла.
Место проведения второй школы: Хулимсунтская школа искусств.
Время начала мероприятия: 8 февраля 2020 г. в 10:00.
Программа Четвертой обучающей школы по обучению навыкам изготовления мансийских изделий из сукна и ткани «Анеквам ханса»
Евгения Вьюткина