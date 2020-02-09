Кочующая школа в Хулимсунте

  • Русский
Кочующая школа в Хулимсунте

8 и 9 февраля 2020 года в посёлке Хулимсунте Березовского района пройдет четвертая школа мастеров по обучению навыкам изготовления мансийских изделий из сукна и ткани «Анеквам ханса».

Проект был создан с целью возрождения ремесленной идентичности манси, адаптации ее к современным условиям рынка и предполагает открытие ремесленнической мастерской в посёлке Саранпауле и создание рынка готовой продукции и технологий изготовления изделий. Проект реализуется благодаря финансовой и информационной поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко и конкурсу «Культурная мозаика малых городов и сел в Уральском Федеральном округе».

Ранее Детское этническое стойбище «Мань Ускве» совместно с мастерами обучали древнему мансийскому мастерству желающих в д. Ясунте, с. Саранпауле и п. Сосьве. Уже есть первые результаты, после проведенного обучения в селе Сарапауле и посёлке Сосьве успешно работают мастерские, где мастера и ученики продолжают обучение и изготавливают традиционные изделия.

Приглашаем всех желающих поучаствовать в работе школы, присоединиться к уникальному ручному труду и научиться древнейшим навыкам мансийского ремесла.  

Место проведения второй школы: Хулимсунтская школа искусств.

Время начала мероприятия: 8 февраля 2020 г. в 10:00.

Программа Четвертой обучающей школы по обучению навыкам изготовления мансийских изделий из сукна и ткани «Анеквам ханса»

Евгения Вьюткина

Ср, 02/05/2020 - 11:00

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 