Художественный проект «Нить. Символ. Человек»

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Ассоциация народного искусства и дизайна совместно с Центром народных художественных промыслов и ремесел продолжает работу в рамках передвижного художественного проекта «Нить. Символ. Человек», который реализуется при использовании гранта Президента РФ, предоставленного Фондом Президентских грантов.
Художественный проект реализуется в два этапа, первый этап проходит в городе Ханты-Мансийске, второй этап пройдет с февраля 2020 года в городе Урай.
Основная идея в том, чтобы показать феномен художественных технологий прядения, плетения и вязания, как способ органического существования человека в окружающей его среде, своеобразный диалог между человеком и природой, а также показать нить не только как основу для создания полотна, но и ее значение в обрядах традиционной культуры народов, исторически населяющих Югру.
Для этого организовано экспопространство, включающее 5 выставок уникальных технологий традиционных художественных ремесел и реконструкции в области нетканого текстиля, ткачества и вязания Югры, а именно:
- Прядение из растительного и животного сырья, где будут представлены предметы и инструменты для ручного прядения;
- Северное вязание одной иглой и на пяти спицах – художественная реконструкция забытого промысла и современные арт-объекты;
- Плетение из корней – здесь будет установлен восстановленный древний станок для плетения северных циновок, уникальные плетеные короба из корня кедра и арт-объекты в плоскости;
- Художественное крашение нитей - предметы для крашения, их последовательность;
- Прялки – это центральный раздел экспозиции, в нем будет задействовано дерево – как символ начал и представлена коллекция старинных прялок с росписями.
В пространстве также организованы творческие мастерские с художниками и мастерами по направлениям: плетение северных циновок и прядение с веретеном и медиамодули.
БУ ХМАО-Югры "Центр ремесел"
Юлия Стремилова, заведующая экспозиционно-выставочного отдела
(3467) 33-23-96