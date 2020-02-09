Уникальный проект Минобороны России «Дорога памяти» призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны

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Грандиозный проект Центрального музея Вооруженных Сил России объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.
Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности.
Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти».
Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной.
Вся эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся на сайте «Память народа». Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив.
После окончания проверки и объединения всех документов пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней документами.
При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об участнике войны также можно направить через ближайший военный комиссариат и по почте:
119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1 пометка «Дорога памяти»
Консультативная поддержка участников проекта по вопросам направления сведений через военные комиссариаты или почтой оказывается по следующим телефонным номерам: 8 (495) 696-71-32, 8 (495) 696-71-36
Сведения, фотографии об участнике Великой Отечественной войны можно разместить самостоятельно на сайте Министерства Обороны РФ в информационном разделе «Дорога Памяти», а также передать в военный комиссариат по месту жительства (в электронном виде или на бумажном носителе).
Военный комиссариат г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д.10, каб.№ 108