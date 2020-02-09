Уникальный проект Минобороны России «Дорога памяти» призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны

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Уникальный проект Минобороны России «Дорога памяти» призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны
фото http://doroga.mil.ru/фото http://doroga.mil.ru/
фото http://doroga.mil.ru/

Грандиозный проект Центрального музея Вооруженных Сил России объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.

Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности.

 

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ  ПРОЕКТЕ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти».

 

Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной.

 

Вся эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся на сайте «Память народа». Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив.

 

После окончания проверки и объединения всех документов пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней документами.

 

При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об участнике войны также можно направить через ближайший военный комиссариат и по почте:

119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1 пометка «Дорога памяти»

 

Консультативная поддержка участников проекта по вопросам направления сведений через военные комиссариаты или почтой оказывается по следующим телефонным номерам: 8 (495) 696-71-32, 8 (495) 696-71-36

 

http://doroga.mil.ru/

 

Сведения, фотографии об участнике Великой Отечественной войны можно разместить самостоятельно на сайте Министерства Обороны РФ в информационном разделе «Дорога Памяти», а также передать в военный комиссариат по месту жительства (в электронном виде или на бумажном носителе).

 

Военный комиссариат г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д.10, каб.№ 108

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фото http://doroga.mil.ru/
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фото http://doroga.mil.ru/
Чт, 02/06/2020 - 11:25

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