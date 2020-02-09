В преддверии подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом - прежде всего, профилактика!

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С таким девизом волонтеры-медики БУ «Кондинская районная больница» провели беседу со школьниками младших классов на тему профилактики гриппа и ОРВИ. Добровольцы рассказали ученикам о том, что это за заболевания, чем они различаются, какие симптомы могут появиться у больного, как лечится заболевание. И, в первую очередь, волонтеры объяснили, что необходимо делать, чтобы не заболеть совсем.
Дети с удовольствием вступили в активную дискуссию, сами поделились собственной информацией, задавали вопросы. Часто задавались вопросы: а можно ли заниматься такой профилактикой с родителями?
Поэтому мамам и папам на заметку - занимайтесь профилактикой простудных заболеваний вместе с детьми, особенно в сезон подъема заболеваний.
Итоги акции «Профилактика онкологических заболеваний»
По статистике, большинство случаев выявления рака, к сожалению, происходит поздно, когда лечение болезни затруднительно. Поэтому так важно привлекать внимание населения к необходимости ранней диагностики и лечения рака, а также проводить акции по профилактике онкологических заболеваний.
Одна из таких акций прошла в рамках Всемирного дня борьбы против рака в БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив», на базе первичного онкологического отделения поликлиники №2. В этот день в клинику обратилось 143 человека, они получили консультации врачей: уролога, колопроктолога, эндокринолога, дерматолога, онколога и онкогинеколога. 43 нефтеюганцам (9 мужчинам и 34 женщинам) выдали направления на дополнительные обследования, такие как УЗИ, КТ, МРТ, маммографию и колоноскопию. Одна женщина после осмотра у онкогинеколога направлена в БУ «Сургутская окружная клиническая больница» к маммологу для проведения трепанбиопсии образования молочной железы.
Онкологический диагноз - не приговор!
В подразделениях БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» стартовал месячник по профилактике онкологических заболеваний. На приемах с подростками и законными представителями врачи в ежедневном режиме проводят профилактические беседы об опасности и диагностике раннего выявления онкологических заболеваний.
Благодаря усилиям медицинских работников и юных художников, в детских поликлинических отделениях организована выставка детских рисунков «Краски жизни». Для каждого пациента детской поликлиники подготовлена раздача просветительских материалов. Врачи настоятельно рекомендуют с особым вниманием и заботой относиться к своему здоровью!
Январь прошел без карантинов
В прошлом году было привито почти 89 000 взрослого населения города Нижневартовска. Ко встрече с вирусами группы ОРВИ коллективный иммунитет готов. «Прививочная кампания продолжалась до декабря. Теперь вероятность заболеть или получить осложнения зависит от приобретенного поствакцинального иммунитета, образа жизни и питания каждого отдельно взятого привитого», - отметила заведующий отделением медицинской профилактики Анна Козлова. ⠀
Весь январь был посвящён профилактике простуд. Это как раз то время, когда фиксируется рост заболевших гриппом и ОРВИ. В преддверии эпидсезона медицинские работники организовали санитарно-просветительскую и профилактическое работу с горожанами. На терапевтических участках проведены беседы о профилактике респираторных заболеваний. В декретированных группах: в школах, детских садах прочитано 57 лекций с общим количеством слушателей 899 человек. ⠀
В малых группах средним медицинским персоналом проведено 88 бесед с общим охватом 635 человек. В январе в социальных сетях на официальных страницах учреждения прошла масштабная информационная кампания по профилактике ОРВИ. Еженедельно публиковались посты-мотиваторы с рекомендациями медицинских работников, как не заболеть в сезон простуд и укрепить иммунитет.
Главный специалист поликлиники по вирусам и инфекциям, врач-эпидемиолог Ирина Егорова прочла лекции по профилактике острых респираторных заболеваний для медицинских специалистов и для пожилых людей в организованном коллективе университета старшего возраста «Новый старт». Доктор своевременно информировала население о ситуации по ОРВИ и гриппу среди взрослых. Кроме того, ежедневно в поликлиниках можно было ознакомиться с информацией о гриппе и ОРВИ на информационных стендах. Инструкторами по гигиеническому воспитанию было распространено более 900 профилактических буклетов.
- Завершился месячник ростом заболеваемости всего на 8%, в сравнении с последней неделей января – сообщила Ирина Егорова. Январь стал месяцем, когда вартовчане научились правильно и вовремя надевать маску, одеваться по погоде и планировать здоровую жизнь.
Медики оптимистически настроены, что вирус с короной не посетит Нягань
Высшее и среднее звено специалистов БУ «Детская городская детская поликлиника» приняли участие в обучающем семинаре по вопросам клинической диагностики коронавирусной инфекции. Обучение через видеоконференцсвязь проводили Людмила Катанахова и Ольга Ежова, главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Югры по инфекционным болезням и эпидемиологии. Обучение проводилось по темам клинико-диагностической профилактики и методов лечения коронавирусной инфекции.
В БУ «Няганская городская детская поликлиника», в разрезе различных методических рекомендаций разработан алгоритм действий в случае возникновения внештатной ситуации. В случае выявления на приеме педиатром больного с подозрением на коронавирус в срочном порядке вызывается бригада скорой медицинской помощи, и пациент направляется на госпитализацию в инфекционное отделение окружной клиники. Кабинет после госпитализации больного подвергается заключительной дезинфекции. Все контактные с больным ребенком пациенты наблюдаются врачами в течение 14 дней.
Во всех помещениях учреждения проводятся дезинфекция воздуха бактерицидными облучателями, частые проветривания кабинетов и коридоров учреждения, но только в комфортную погоду. Медицинские работники постоянно используют кожные антисептики для более тщательной дезинфекции рук. В случае возникновения неблагоприятной эпидситуации будут использоваться средства индивидуальной защиты (маски), которые в учреждении имеются в достаточном католичестве.
Врачи клинического врачебно-физкультурного диспансера провели углубленный осмотр спортсменов Урая
В течение двух дней в отделении спортивной медицины БУ «Урайская городская клиническая больница» мобильная бригада врачей из БУ «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» проводила углубленное медицинское обследование (УМО) членов сборных команд Югры из Урая и поселков Кондинского района.
В состав мультибригады вошли: педиатр, травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, стоматолог, врачи по спортивной медицине и функциональной диагностике. Благодаря слаженной работе специалистов отделения спортивной медицины и клинического врачебно-физкультурного диспансера спортсмены получили допуск в течение одного дня.
«Специалисты провели осмотр 57 спортсменам. Большая часть из них – окружная команда по гандболу. Остальные – члены сборных по боксу, дзюдо, самбо, северному многоборью, пауэрлифтингу, спортивной акробатике и тяжелой атлетике, – рассказывает Иван Маришин, врач по спортивной медицине, травматолог клинического врачебно-физкультурного диспансера.
Каждый спортсмен сдал необходимые анализы и прошел полный осмотр врачей. Особое внимание – сердцу, самому сильному, но уязвимому органу. «На аппаратно-программном комплексе мы провели исследования с нагрузочной пробой и вариабельностью сердечного ритма. Вначале ЭКГ снимается в покое, потом дается нагрузка и снимается повторно. Таким образом, мы проверяем реакцию сердечно-сосудистой системы», – поясняет Иван Иванович. – Затем все результаты обследований и консультаций специалистов анализирует врач по спортивной медицине. Он же и выносит вердикт и выдает допуск к тренировочным мероприятиям и соревновательной деятельности».
По словам окружных специалистов, в конце прошлого года сформировалось важное направление работы врачебно-физкультурного диспансера: медико-биологическое сопровождение спортсменов – членов окружных сборных: «Наша задача: пристальное отслеживание состояния здоровья спортсменов и систематизация этих данных в единую базу», – добавляет Иван Маришин.
Чаще всего УМО проводят в крупных городах Югры, в которых проходят спортивные сборы. Например, в Ханты-Мансийске удобно в течение нескольких дней провести осмотры биатлонистов. В отдаленные места, как Урай и близлежащие поселки, выезжает бригада врачей. Следующий пункт – Югорск, к спортсменам Центра адаптивного спорта и Центра спортивной подготовки.
Няганская окружная больница готова к встрече с пациентами с коронавирусной инфекцией
О симптомах, лечении, осложнениях, путях передачи и мерах профилактики коронавируса 2019-nCoV сотрудникам высшего, среднего и младшего звена БУ «Няганская окружная больница» рассказала врач-эпидемиолог больницы Юлия Шарапова.
- Клинические проявления новой инфекции схожи с банальным ОРВИ, - объясняет Юлия Шарапова, - поэтому диагностика основывается на сборе эпидемиологических данных: посещал ли человек КНР, общался ли с людьми, приехавшими из Китая, и, конечно, необходимо будет лабораторное подтверждение. О том, как правильно, в соответствии с рекомендациями, взять материал для лабораторного исследования, мы сегодня тоже говорили с медицинским персоналом. Окружная больница готова к встрече с пациентами с коронавирусной инфекцией.
Задача № 1 – своевременно выявлять тех, кто потенциально может быть инфицирован и в максимально сжатые сроки взять их под медицинское наблюдение. Напомним, первые зараженные уже выявлены в Тюменской области, откуда до Югры на машине всего несколько часов езды, поэтому нужно быть особенно внимательными.
О готовности к встрече с новой угрозой на брифинге для представителей средств массовой информации говорил и директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский: «Система здравоохранения Югры вооружена всеми необходимыми методическими рекомендациями, уточены, проверены, доведены до необходимых объемов все запасы лекарственных препаратов, материально-техническая база, идет активное обучение медицинских работников особенностям вируса».
Волонтеры-медики отправят «ОнкоПатруль» во все регионы России
Всероссийская добровольческая акция «ОнкоПатруль» стартовала во всех регионах страны. Акция продлится три дня, в течение которых волонтеры-медики проинформируют россиян о причинах развития онкологических заболеваний, мерах по их предупреждению, своевременной диагностике и основах лечения.
Масштабные профилактические мероприятия пройдут в Курганской, Саратовской, Новосибирской областях, Ставропольском и Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Чеченской республике.
Так, например, в Ханты-Мансийске будет организовано анкетирование горожан по вопросам профилактики онкологических заболеваний. В Саратове добровольцы обучат посетителей областного онкологического диспансера принципам самодиагностики заболеваний на муляжах, например, молочной железы. На улицах Шадринска волонтеры-медики будут раздавать тематические листовки и памятки, а в Макушино и Кургане, совместно с врачами, прочитают лекции для сотрудников учреждений социальной сферы и производственных предприятий. В Грозном помогут провести скрининговое обследование студентов Чеченского государственного педагогического университета и день открытых дверей в республиканском онкологическом диспансере. На железнодорожном вокзале Белгорода волонтеры-медики призовут к онконастороженности сотрудников и пассажиров.
Отметим, Всероссийская акция «ОнкоПатруль» состоится впервые, и её организаторами выступает ВОД «Волонтеры-медики» совместно с Минздравом России и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.
Пресс-служба
Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры