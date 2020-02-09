«Кино для всех» покажут в Югре

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Окружная социальная акция «Кино для всех» пройдёт в Югре с 1 марта по 30 апреля в рамках 18-го МФКД «Дух огня».
Организатор – «Югорский кинопрокат».
Основная цель – с помощью киноискусства привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью и различными сложными заболеваниями, такими как ВИЧ или онкология, продемонстрировать их потенциальные возможности и разнообразие интересов, способствовать организации досуга для людей с инвалидностью.
В рамках акции «Кино для всех» более чем в 80 муниципальных кинозалах состоятся показы художественных и документальных фильмов, посвященных адаптации в окружающем мире людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, их силе духа и воле к победе.
Вниманию зрителей будут представлены фильмы: «Голос за безгласных», «Болевой порог», «Лист ожидания», «Я, Дэниел Блэйк», «Мальчик русский», «Мозг. Вторая вселенная», «Мозг. Эволюция», «Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана», «Мысленный волк», «Кровь», «Простой карандаш», «Риф».
Участниками акции станут более 7 тысяч зрителей.
В качестве почётного гостя социальной акции выступит автор сценария документального фильма «Голос за безгласных», режиссер, оператор-постановщик, продюсер Анна Барсукова. За последние полгода лента «Голос за безгласных» стала участником, финалистом и призёром многих кинофестивалей в разных странах мира, была показана в Вашингтоне и получила Гран-при на кинофестивале «Магия кино». Сейчас фильм является номинантом на премию за доброту в искусстве «На Благо Мира».
Творческие встречи с её участием и показом картины запланированы в Ханты-Мансийске и Сургуте 6 и 7 марта.
Социальный кинозал«Галерея кино» проведет показы фильмов «Мозг. Вторая вселенная» и «Мозг. Эволюция» для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, осужденных колоний – поселений Сургута и Сургутского района, с последующим обсуждением за круглым столом.
«Югорский кинопрокат» совместно с «Центр СПИД» подготовят работу информационно-диагностической площадки «Знать сегодня, чтобы жить завтра» (в Ханты-Мансийске 6 марта, в Сургуте – 7 марта), которая включает в себя интерактивную выставку (икс-боксы, печатная продукция, тематические игры) и экспресс-тестирование на ВИЧ.
Медиацентр КТЦ "Югра-Классик"