Югорчане готовы к «Лыжне России – 2020»

- Русский
Уже в эту субботу, 8 февраля 2020 года, в 19 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоится XXXVIII Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020». Об этом зрелищном забеге рассказали сегодня на площадке регионально-информационного центра «Югра» заместитель директора окружного департамента физической культуры и спорта, начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Софья Конух, директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко и биатлонист, пятикратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.
Так, по словам Софьи Конух, более 14 000 любителей лыж из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута, Нягани, Урая, Нефтеюганска, Лангепаса, Югорска, Покачей, Мегиона, Пыть-Яха, Нижневартовского, Нефтеюганского, Октябрьского, Кондинского, Белоярского, Берёзовского, Советского и Сургутского районов соберутся на массовый старт «Лыжни России – 2020». Напомним, в прошлом году количество участников насчитывало на 1 000 человек меньше – 13 000.
В Ханты-Мансийске массовая лыжная гонка пройдёт на территории Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. Церемония открытия состоится в 13:45, а массовый старт уже в 14:00.
Торжественное награждение победителей и призёров пройдёт в 14:30. В рамках награждения на главной сцене мероприятия состоится розыгрыш мобильного телефона, предоставленного АО «Югорская региональная электросетевая компания» и гриля от страховой компании «Югория».
К участию в массовом забеге на 1,5 км допускаются все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Зарегистрироваться для участия можно на сайте www.ugramegasport.ru, а также в день массового забега до начала старта.
Кроме того, традиционно на «Лыжне России» пройдут спортивные забеги на дистанциях 1 500, 2 000. 2 500, 3 000, 5 000 метров. Старт таких гонок состоится в 11:00. В 13:30 в зоне стрельбища биатлонного центра состоится мастер-класс пятикратного чемпиона мира по биатлону Дмитрия Ярошенко. Спортсмен расскажет всем желающим о тонкостях лыжного хода и, возможно, раскроет биатлонные секреты. По завершению мастер-класса его участники смогут принять участие в игровой эстафете. И как отметил сам чемпион: «Мастер-класс запланирован для того, чтобы родители смогли привлечь своих детей к лыжам, и наоборот, чтобы дети привлекли внимание своих родителей к лыжному спорту.
На данный момент количество участников, зарегистрировавшихся на массовый забег в Ханты-Мансийске, превысило 600 человек.
Доброй традицией «Лыжни России» станет показательный забег представителей коренных малочисленных народов Севера города Ханты-Мансийска. Наши участники в традиционной одежде и обуви, а также в настоящих охотничьих лыжах без помощи палок в очередной раз искусно представят быстроту, ловкость и сноровку, присущую коренным жителям. Они мастерски пробегут дистанцию в 150 метров.
Отметим, что с каждым годом количество участников «Лыжни России» увеличивается, в том числе и среди коренных народов. Единственным недочётом все же считаем, острую нехватку широких охотничьих лыж, в связи с чем количество участников показательного забега уменьшается. Но как отметил директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко, таковой задачи поставлено не было. В связи с чем напрашивается вывод – ответственность за наличие лыжного инвентаря лежит на самих участниках показательного забега.
Кроме того, как и прежде участников «Лыжни России – 2020» ждёт интересная развлекательная программа, конкурсы, выступление творческих коллективов города, гонки на собачьих упряжках, соревнования по прыжкам через нарты и метание тынзяна на хорей, а также мастер-класс по изготовлению хантыйской куклы «Акань».
Для самых маленьких участников массового мероприятия будет работать крытая детская зона с аниматорами, которые проведут для малышей весёлую конкурсная программу в костюмах известных мультипликационных героев.
Ну, и по традиции, для гостей и участников «Лыжни России» организаторы праздника приготовят вкусную гречневую кашу и горячий чай.
Ирина САМСОНОВА