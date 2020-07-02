Екатеринбургская группа &quot;URMAN&quot; выпустила альбом на хантыйском языке

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Екатеринбургская группа "URMAN" выпустила альбом на хантыйском языке

Миниальбом екатеринбургской группы "URMAN (урмАн)" «Если б я умел летать», опубликованный в ноябре 2019 года на русском языке, вышел в хантыйском варианте под названием «Пурӆыты ки ма хошсам». Стилистика короткого, но емкого релиза простирается от акустического фолка до жесткого этно-рока.

Переводчиком текстов на шурышкарский диалект хантыйского языка выступил Геннадий Кельчин - главный редактор газеты «Ӆух авт», заслуженный работник культуры ЯНАО, собиратель фольклора северных народов.

В записи миниальбома приняли участие екатеринбургские музыканты Павел Здравомыслов (H-Ural) – вокал, флейты, варган, Александр Волостников (NewShoes) – гитара, бас, бубен, бэк-вокал) и Сергей Кашин («Территория тишины», H-Ural) - ударные. Партии горлового пения в трех стилях (сыгыт, хоомей и каргыраа) исполнил Алексей Петров.

Бонусом для зарубежных поклонников стала англоязычная версия заглавной песни IfIKnewHowtoFly, спетая Николаем Шабуневичем (BluesBastards).

Песни были записаны на Студии Смоленского "Happy Ed" звукорежиссером Ангелиной Ланских.  Сведение и мастеринг осуществил саунд-продюсер Эдуард Смоленский (Александр Новиков, Mr.Credo, «Изумруд»).

Дизайн виртуальной обложки альбома принадлежит перу Анны Смирновой.

Запись проведена при финансовой поддержке Комитета по делам финно-угорских народов Студенческого союза Хельсинкского университета (Helsinginyliopistonylioppilaskunta, Sukukansavaliokunta).

Альбом на сайте Яндекс.Музыка: https://music.yandex.ru/album/9713455

Альбом вКонтакте: https://vk.com/music/album/-174607897_2

Альбом на AppleMusic:https://music.apple.com/ru/album/if-i-knew-how-to-fly-ep/1496559466

Альбом на Google Play:

https://play.google.com/store/music/album/URMAN_Purlyty_Ki_Ma_Khoshsam_If_I_Knew_How_to_Fly?id=Bistd5mphfa46o7vqk5mdslqv5a

Альбом на Amazon: https://www.amazon.com/gp/product/B0844Q2BHG/ref=dm_ws_sp_ps_dp

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Контактное лицо:

Павел Здравомыслов

+7 (343) 372-22-47

Моб./WhatsApp +7-952-133-18-68

h-ural@inbox.ru

 

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