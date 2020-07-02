Екатеринбургская группа "URMAN" выпустила альбом на хантыйском языке

- Русский
Миниальбом екатеринбургской группы "URMAN (урмАн)" «Если б я умел летать», опубликованный в ноябре 2019 года на русском языке, вышел в хантыйском варианте под названием «Пурӆыты ки ма хошсам». Стилистика короткого, но емкого релиза простирается от акустического фолка до жесткого этно-рока.
Переводчиком текстов на шурышкарский диалект хантыйского языка выступил Геннадий Кельчин - главный редактор газеты «Ӆух авт», заслуженный работник культуры ЯНАО, собиратель фольклора северных народов.
В записи миниальбома приняли участие екатеринбургские музыканты Павел Здравомыслов (H-Ural) – вокал, флейты, варган, Александр Волостников (NewShoes) – гитара, бас, бубен, бэк-вокал) и Сергей Кашин («Территория тишины», H-Ural) - ударные. Партии горлового пения в трех стилях (сыгыт, хоомей и каргыраа) исполнил Алексей Петров.
Бонусом для зарубежных поклонников стала англоязычная версия заглавной песни IfIKnewHowtoFly, спетая Николаем Шабуневичем (BluesBastards).
Песни были записаны на Студии Смоленского "Happy Ed" звукорежиссером Ангелиной Ланских. Сведение и мастеринг осуществил саунд-продюсер Эдуард Смоленский (Александр Новиков, Mr.Credo, «Изумруд»).
Дизайн виртуальной обложки альбома принадлежит перу Анны Смирновой.
Запись проведена при финансовой поддержке Комитета по делам финно-угорских народов Студенческого союза Хельсинкского университета (Helsinginyliopistonylioppilaskunta, Sukukansavaliokunta).
Альбом на сайте Яндекс.Музыка: https://music.yandex.ru/album/9713455
Альбом вКонтакте: https://vk.com/music/album/-174607897_2
Альбом на AppleMusic:https://music.apple.com/ru/album/if-i-knew-how-to-fly-ep/1496559466
Альбом на Google Play:
https://play.google.com/store/music/album/URMAN_Purlyty_Ki_Ma_Khoshsam_If_I_Knew_How_to_Fly?id=Bistd5mphfa46o7vqk5mdslqv5a
Альбом на Amazon: https://www.amazon.com/gp/product/B0844Q2BHG/ref=dm_ws_sp_ps_dp
#urman #урман #urmanband #группаурман #таежныйрок #шаманскийрок #русскийрок #уральскийрок #сибирскийрок#хантыйскийрок#финноугорскийрок#этнорок #фолкрок #этно #этника #фолк #глазашамана #еслибяумеллетать#пурлытыкимахошсам#ifiknewhowtofly#горловоепение #throatsinging #happyed #студиясмоленского #hural #huralband #хурал #группахурал #сыгыт #хоомей #каргыраа #музыкаурала #музыкасибири #sukukansavaliokunta#ханты #хантыйскаямузыка
Контактное лицо:
Павел Здравомыслов
+7 (343) 372-22-47
Моб./WhatsApp +7-952-133-18-68