Активистка, молодая общественница и просто хороший человек – все эти слова о Наталье Борисовне Есаулковой

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Активистка, молодая общественница и просто хороший человек – все эти слова о Наталье Борисовне Есаулковой

Героиня моей статьи является председателем «Молодёжной организации обско-угорских народов» города Нягани и Октябрьского района, заместителем Няганьского городского отделения общественной организации «Спасение Югры», членом регионального отделения Общероссийского общественного движения «Молодёжная Ассамблея народов России «Мы – Россияне» в Югре.  Наталья по образованию педагог и работает физинструктором в «Детском саду № 6 «Рябинка» города Нягани.

Наталью, выросшую в традиционной семье хантов, всегда тянуло к родной культуре. Однажды она случайно познакомилась с участницей   народного самодеятельного коллектива «Увас хурамат» («Северные узоры») с Александрой Лельховой, которая рассказала о том, что они исполняют традиционные хантыйские песни, танцы. Наталья долго не раздумывала и с лёгкостью влилась в коллектив. Наталья Борисовна в составе коллектива «Увас хурамат» («Северные узоры») принимала участие в различных торжествах и выездных программах по Ханты-Мансийскому автономному округу, а также  за его пределами.  

И в те же годы становится активным членом Белоярского городского отделения «Молодежной организации обско-угорских народов» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Переехав из города Белоярского в Нягань, она продолжает заниматься возрождением, сохранением и развитием культуры и традиций своего народа.  С 2014 года передаёт свои знания, умения и навыки, обучая жителей города Нягани традиционным танцам обско-угорских народов. Ей удалось создать фольклорный коллектив «Рәт мир» («Близкие люди»). Сотрудничает с «Центром малочисленных народов Севера», с «Музейно-культурным центром» города Нягани. Ежегодно принимает участие в городских мероприятиях: «Мост Дружбы», «День родного языка», «День рода», «Мисс-Акань», «День рыбака», «Вороний день», «Хоровод Дружбы», «Живая этнография» и другие. В 2018 года Н. Есаулкова на территории Нягани реализовала благотворительную акцию помощи детям «Добрый югорчанин». Сотрудничает с авторами этого проекта – некоммерческой семейной (родовой) общиной коренных малочисленных народов ханты «Хунзи» г. Нижневартовска.  

Кроме этого, представляет культуру народов ханты и манси на фестивале национальных культур, спорта и ремёсел «Этноград». Под её руководством команда обских угров достойно выступают и представляют выставку декоративно-прикладного искусства, традиционные блюда, национальные игры народов Севера, а также исполнение фольклорных произведений.

  1. В рамках Международного года языков коренных народов, который был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году, Наталья Есаулкова с единомышленниками Мариной Гущиной и Елизаветой Проскуряковой 2 сентября 2019 года провели для учеников 6-х классов школы № 6 им. А.И. Гордиенко г. Нягани открытый урок «Хантыйский и язык в современном мире». Школьники попробовали произнести несколько фраз приветствий на хантыйском языке, поиграли в национальные игры народов Севера и приняли участие в обучающем семинаре по исполнению хантыйского танца.

С 2015 года молодая общественница ежегодно принимает активное участие и показывает высокие результаты в спортивных мероприятиях: «Фестиваль ГТО», городская Спартакиада трудящихся, «Лыжня России», «Кросс Нации».

Наталья – активный человек, является примером для своих детей. Её дочери принимают участие в концертных программах, мероприятиях, направленных на сохранение, развитие  и популяризацию культуры обских угров.

Ульяна Данило

Пт, 02/07/2020 - 13:52

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