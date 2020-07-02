Редакцию национальных газет посетил Еремей Айпин

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7 февраля Объединённую редакцию национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» посетил заместитель председателя окружной Думы, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, писатель Еремей Айпин.
Временно исполняющая обязанности директора национальной редакции Галина Кондина провела гостя по редакции. Еремею Даниловичу удалось лично поздороваться с каждым сотрудником, пообщаться.
Ульяна Данило подарила гостю сборник стихов самобытных хантыйских авторов «Ханты мирэм арат» («Мелодия хантыйского слова»), который вышел в свет в конце прошлого года. Она является автором-составителем данного издания, в состав редколлегии также вошли журналисты газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова и Людмила Гурьева. Еремей Данилович получил приглашение на презентацию сборника, которая состоится 21 февраля в 16:00 в Государственной библиотеке Югры.
Затем за чашкой чая Галина Рудольфовна рассказала депутату о жизни редакции, о насущных проблемах. Сегодня остро стоит вопрос о подготовке молодых кадров, специалистов в области преподавания родных языков. В школах языки коренных народов Югры преподаются факультативно. В Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже, а также в Югорском государственном университете не готовят специалистов по хантыйскому и мансийскому языкам, следовательно, национальной редакции не стоит в ближайшие годы ждать дипломированных специалистов. Сегодня журналисты сами привлекают молодых носителей языка к сотрудничеству. Так, в мансийской газете начал работать носитель лозьвинского диалекта мансийского языка, начинающий рэпер Евгений Анямов (псевдоним Bizzo Freestyle). Он родом из деревни Тресколье Ивдельского района Свердловской области, является студентом Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа. Недавно в газете «Ханты ясанг» была опубликована заметка на сургутском диалекте хантыйского языка о проведённом дне с губернатором Югры Ольги Покачевой – студентки Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа. Также хантыйская редакция возлагает надежды на Петра Молданова – жителя г. Ханты-Мансийска, студента технолого-педагогического колледжа.
Г.Р. Кондина рассказала об опыте журналистов национальных газет в анонсировании изданий на телеканале «Югра». К сожалению, проект приостановлен, так как не решён финансовый вопрос.
Людмила ГУРЬЕВА